Le soulagement est immense après des mois d’attente. Et la satisfaction, indescriptible.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Les Rangers de New York ont choisi Alexis Lafrenière au tout premier rang du repêchage 2020 de la LNH. L’ailier gauche de l’Océanic de Rimouski devient ainsi le premier Québécois à être sélectionné aussi tôt depuis Marc-André Fleury, en 2003, et le premier représentant de la LHJMQ depuis Nathan MacKinnon, en 2013.

« C’est un grand honneur, un grand jour dans ma vie. Je manque de mots », a dit Lafrenière en vidéoconférence quelques minutes après que les Rangers eurent rendu officielle l’annonce que tout le monde attendait depuis un bon moment.

Considéré depuis plus de deux ans comme le grand favori de cette cuvée, Lafrenière ajoute cet honneur à une carrière junior exceptionnelle : nommé deux fois joueur par excellence au Canada et deux fois joueur le plus utile à son équipe de la LHJMQ, il a remporté en 2020 le championnat des compteurs du circuit québécois et a été sacré meilleur joueur du Mondial des moins de 20 ans.

Au cours de la saison 2019-2020, écourtée en raison de la pandémie de COVID-19, il a amassé 112 points en seulement 52 matchs.

Et voilà que, lundi soir, assis au bout d’une table de travail, entouré de son équipe de recruteurs (masqués), le directeur général des Rangers, Jeff Gorton, a prononcé ces mots que Lafrenière espère entendre depuis qu’il est tout petit : « Avec le premier choix au repêchage 2020, les Rangers de New York, sont fiers de sélectionner, de l’Océanic de Rimouski : Alexis Lafrenière. »

Filmé au domicile familial, le grand gaillard a étreint ses proches et enfilé un chandail et une casquette des Rangers. Les vêtements au bleu caractéristique avaient été livrés chez lui pendant la journée.

« En grandissant, c’était un rêve d’être repêché, alors de rejoindre une aussi grande équipe, c’est incroyable », a dit Lafrenière.

Chez les Rangers, il se joindra à une attaque déjà dynamique menée par Artemi Panarin et Mika Zibanejad. L’équipe, dont la reconstruction s’est accélérée au cours de la dernière année, a accédé au récent tournoi éliminatoire, mais sa route s’est arrêtée dès le tour de qualification.

Le Québécois débarquera par contre en territoire totalement inconnu. Il n’a jamais mis les pieds dans la Grosse Pomme et n’a discuté avec aucun de ses futurs coéquipiers. Le seul membre de l’organisation qu’il connaît un peu est son compatriote Julien Gauthier.

Emballé de « rencontrer de nouvelles personnes », Lafrenière a dit avoir bien hâte de se rendre à New York. « J’espère qu’on aura une bonne saison ! », a-t-il ajouté.

On peut s’attendre d’emblée à ce que Lafrenière fasse partie de la formation des Rangers dès le retour la reprise du jeu dans la LNH, possiblement au début de l’année 2021.

Attente

Comme les autres espoirs de son âge, Lafrenière, qui aura 19 ans le 11 octobre prochain, a dû patienter longuement avant de savoir où il amorcerait sa carrière professionnelle. L’annulation de la fin de la saison dans la LNH et le report des séries éliminatoires a bouleversé le calendrier habituel des événements successifs menant au repêchage.

Une première loterie, tenue à la fin du mois de juin, a laissé le suspense planer sur l’identité de l’équipe qui serait la première à s’exprimer. Le hasard a fait en sorte que c’est une formation issue du tour de qualification à venir au mois d’août qui hériterait de cette chance.

Le 10 août, une seconde loterie a fait le bonheur des Rangers et le sien.

Le jeune homme a avoué qu’il s’agissait pour lui d’un « soulagement ». « On a attendu plus longtemps qu’on pensait, a-t-il dit. Le plus difficile, c’était de ne pas savoir quand les choses allaient se passer. On ne savait pas vers quoi on s’en allait. Il y avait beaucoup d’inconnu. »

Il a rendu hommage aux partisans de l’Océanic qui l’ont « aidé à grandir » et qui l’ont « toujours supporté » pendant ses trois saisons à Rimouski. Il doit encore déterminer avec la direction des Rangers s’il se rapportera ou non à son équipe junior en attendant le début de la saison 2021-2022 dans la LNH.

Il a également salué l’impact de sa famille, de ses amis, de ses agents et de tous ses entraîneurs dans son long chemin vers le succès. « Il y a beaucoup de monde, ils ont tous une part de responsabilité », a-t-il résumé.

Depuis l’instauration du format actuel du repêchage d’entrée de la LNH en 1979, seulement 6 Québécois ont été les tout premiers joueurs choisis. Alexis Lafrenière succède donc à Marc-André Fleury (2003), Vincent Lecavalier (1998), Alexandre Daigle (1993), Pierre Turgeon (1987) et Mario Lemieux (1984).

Byfield à Los Angeles

PHOTO PETER POWER, ARCHIVES AP Quinton Byfield (55) et Alexis Lafrenière (11), en janvier 2020

Les Kings de Los Angeles n’ont créé de surprises eux non plus. Ils ont arrêté leur choix, le deuxième au total, sur Quinton Byfield. L’Ontarien, qui vient tout juste de fêter ses 18 ans, a tout d’un attaquant de puissance dont rêvent les 31 directeurs généraux de la LNH.

Sa vitesse et son contrôle de rondelle n’ont d’égal que son gabarit de 6 pi 4 po et 215 livres. Plusieurs observateurs le comparent déjà élogieusement à Evgeni Malkin.

En entrevue à La Presse, son entraîneur chez les Wolves de Sudbury, Cory Stillman, a dit s’attendre à ce que Byfield soit le meilleur joueur de la Ligue junior de l’Ontario s’il ne fait pas le saut directement dans la LNH au cours de la prochaine saison.

Byfield est par ailleurs devenu le joueur noir repêché au rang le plus élevé dans l’histoire de la LNH. Cet accomplissement « signifie beaucoup pour lui », et il s’est dit heureux d’avoir la chance de montrer à tous les jeunes athlètes « qu’ils peuvent s’illustrer dans tous les sports et connaître du succès ».

Affirmant avoir « très confiance en lui-même », il a indiqué qu’il estimait être prêt à faire le saut dans la LNH dès le début de la prochaine saison. Il a ajouté du muscle depuis le début de la pause forcée du printemps dernier – il dit être passé de 215 à 222 livres – et il a travaillé sur sa force d’accélération. « Ça m’aidera la saison prochaine », a-t-il conclu.

Les Sénateurs d’Ottawa, détenteurs du troisième choix, ont eu aussi respecté la logique, mais ont usé d’originalité en laissant à Alex Trebek, animateur du quiz télévisé Jeopardy, l’honneur d’annoncer leur sélection.

Les représentants de la capitale fédérale ont jeté leur dévolu sur l’Allemand Tim Stützle. Utilisé au centre comme à l’aile, il vient tout juste de disputer, à 17 ans, une saison complète en DEL, principale ligue professionnelle d’Allemagne.

Avec 34 points en 41 matchs contre des coéquipiers plus vieux que lui, il a été sacré recrue de l’année.

Nettement moins costaud que Byfield, à 6 pi et 187 livres, Stützle est principalement vanté pour ses qualités de maniement de rondelle, principalement en espace restreint, de même que pour son coup de patin. « Il n’a pas à craindre de perdre le disque, car il a ce qu’il faut pour aller le récupérer », a analysé son entraîneur Marcel Goc dans une récente entrevue avec La Presse.

En point de presse, Stützle a lui aussi exprimé le souhait d’accéder directement à la LNH en 2020-2021. Il a mentionné qu’il était fier pour le programme de développement du hockey allemand et s’est décrit comme un « gars qui garde toujours avec le sourire » et qui « veut gagner » à tout prix. « Je déteste perdre », a-t-il pris soin d’ajouter.

Deux rangs plus loin, les Sénateurs profitaient également du cinquième choix de ce repêchage. Par leur truchement de leur directeur général Pierre Dorion, ils y ont désigné l’Américain Jake Sanderson. Fils de l’ancien joueur Geoff Sanderson, le défenseur a ainsi devancé Jamie Drysdale dans la liste de bien des recruteurs. Il doit s’aligner avec l’Université du Dakota, dans la NCAA à la reprise des activités sur le circuit universitaire.

Auparavant, au quatrième rang, les Red Wings de Detroit ont sélectionné l’ailier gauche suédois Lucas Raymond. Celui-ci s’alignait en première division suédoise avec le club de Frolunda.

Les Ducks d’Anaheim ont enchaîné avec l’Ontarien Jamie Drysdale, et les Devils du New Jersey, avec l’ailier droit suédois Alexander Holtz. Trois représentants de la Ligue junior de l’Ontario ont complété le top-10, soit l’ailier droit Jack Quinn (Buffalo) ainsi que les joueurs de centre Marco Rossi (Minnesota) et Cole Perfetti (Winnipeg).