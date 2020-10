Repêchage de la LNH

Il y a toujours moyen de trouver des perles !

Qu’ont en commun Mathew Barzal, Dylan Larkin, Tom Wilson et Vladimir Tarasenko ? Ils jouent tous au sein du premier trio de leur club respectif. Et ils ont aussi été choisis au 16e rang. Le Canadien, on le rappelle, repêchera à ce rang mardi.