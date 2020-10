Assise dans les estrades du Centre Georges-Vézina mardi matin, la famille de Dawson Mercer a dû trouver que les entraînements étaient intenses chez les Saguenéens ! Car comme promis, l’entraîneur-chef Yanick Jean s’est assuré que les joueurs donnent leur plein rendement, ce qu’ils n’avaient pas fait dimanche lors du match contre le Drakkar.

JOHANNE SAINT-PIERRE

Le Quotidien

Mais ça n’a pas dû vraiment les préoccuper outre mesure puisque leurs pensées devaient davantage être axées sur le repêchage qui aurait lieu quelques heures plus tard. Car après plusieurs années de sacrifices et d’efforts, le grand jour est enfin arrivé pour le fils de Craig et Charlotte Mercer et ils tenaient à être présents pour vivre ce moment avec lui. Les parents ont donc fait le long voyage de Terre-Neuve à Saguenay en compagnie de leur fille, Jessica, 14 ans.

