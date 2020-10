Il aura fallu patienter 17 rangs de plus avant de voir un autre joueur de la LHJMQ être sélectionné lors de la première ronde du repêchage de la LNH, mardi, mais l’attente aura valu la peine pour Dawson Mercer.

Simon Servant

La Presse Canadienne

En lever de rideau de la soirée, les Rangers de New York n’avaient causé aucune surprise en faisant d’Alexis Lafrenière le premier choix du repêchage, mais Mercer est devenu le deuxième joueur du circuit Courteau à entendre son nom quand les Devils du New Jersey l’ont sélectionné au 18e échelon.

Une trentaine de minutes plus tard, Hendrix Lapierre, son coéquipier avec les Saguenéens de Chicoutimi, a été choisi au 22e rang par les Capitals de Washington, qui venaient d’effectuer une transaction avec les Flames de Calgary pour s’avancer.

PHOTO FRANCOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Hendrix Lapierre été choisi au 22e rang par les Capitals de Washington.

Le défenseur des Mooseheads de Halifax Justin Barron a quant à lui été sélectionné au 25e rang par l’Avalanche du Colorado et deux choix plus tard, le Québécois Jacob Perreault, du Sting de Sarnia dans la Ligue de l’Ontario, a entendu son nom par les Ducks d’Anaheim.

Les attaquants québécois Brendan Brisson, du Steel de Chicago dans l’United States Hockey League, et Mavrik Bourque, des Cataractes de Shawinigan, ont ensuite tour à tour été repêchés aux 29e et 30e échelons.

Originaire de Carbonear, à Terre-Neuve-et-Labrador, Mercer a récolté 60 points en 42 parties la saison dernière, avec les Voltigeurs de Drummondville et les Saguenéens de Chicoutimi. Plus l’année avançait, plus son étoile brillait et il a constamment grimpé dans les classements des observateurs.

Mercer a d’ailleurs impressionné l’entraîneur-chef Dale Hunter lors du camp de sélection d’Équipe Canada junior et il s’est taillé une place au sein de la formation. Même s’il n’a amassé aucun point lors du dernier Championnat mondial de hockey junior, son travail acharné a aidé le Canada à remporter la médaille d’or contre la Russie.

Mesurant six pieds et pesant 180 livres, Mercer s’était également distingué lors de la série Canada-Russie, récoltant deux buts et trois points en trois matchs. Il avait aussi trouvé le fond du filet lors du Match des espoirs de la Ligue canadienne de hockey.

Mercer est le deuxième joueur originaire de Terre-Neuve-et-Labrador à être sélectionné en première ronde au cours des deux derniers repêchages. Alex Newhook avait été choisi par l’Avalanche du Colorado, en 2019.

Il s’agissait de la deuxième sélection de trois par les Devils lors de cette première ronde. Un peu plus tôt, ils avaient jeté leur dévolu sur l’attaquant suédois Alexander Holtz, au septième rang.

Lapierre, le deuxième Québécois à avoir été repêché mardi soir, est souvent apparu dans les écrans alors que les choix défilaient. Lui et sa famille ont finalement pu célébrer lorsque les Capitals l’ont sélectionné.

Le Gatinois de 18 ans a commencé la saison de hockey avec une excellente prestation à la Coupe Hlinka-Gretzky, à l’été 2019. En compagnie de Cole Perfetti, qui a été sélectionné par les Jets de Winnipeg en début de repêchage, Lapierre a fait la pluie et le beau temps, obtenant 11 points en cinq matchs.

Une importante blessure au cou l’a toutefois limité à seulement 19 matchs avec les Saguenéens la saison dernière et son état de santé a commencé à soulever des inquiétudes.

Lapierre est devenu le premier Québécois depuis Sasha Pokulok, en 2005, à être repêché en première ronde par les Capitals et le premier joueur de la LHJMQ depuis Réginald Savage, en 1988, à être choisi en première ronde par la formation de Washington.

Barron a vécu une situation similaire à celle de Lapierre, alors qu’il a été aux prises avec un caillot sanguin à l’épaule. Pressenti comme un potentiel choix du top-10 il y a un peu plus d’un an, le défenseur originaire de Halifax n’a disputé que 34 matchs la saison dernière.

Jacob Perreault, le fils de l’ancien du Canadien de Montréal Yanic, est reconnu pour son lancer dévastateur et il était considéré comme un des meilleurs francs-tireurs du repêchage. Après avoir marqué 30 buts à 16 ans dans la Ligue de l’Ontario, Perreault a conclu la saison 2019-20 avec 39 buts en 57 parties.

Il s’agissait du deuxième choix des Ducks dans cette première ronde. Ils avaient repêché le défenseur Jamie Drysdale au 6e échelon.

Brisson, le fils de l’agent de joueurs Pat Brisson, a connu une très bonne première saison complète dans l’USHL. Il a inscrit 24 buts et 59 points en 45 parties et il a terminé au deuxième rang des meilleurs pointeurs du Steel.

Originaire de Plessisville, Bourque a connu une bonne saison recrue dans la LHJMQ, en 2018-19, mais c’est en séries qu’il a fait écarquiller les yeux grâce à cinq en six parties contre les Huskies de Rouyn-Noranda, qui avaient terminé au premier rang du classement général.

La saison suivante, le joueur de centre de cinq pieds 11 pouces et 185 livres a élevé son jeu d’un cran et il a obtenu 29 buts et 71 points en 49 sorties. Il a cependant subi une blessure qui lui a fait rater le dernier mois de la campagne.