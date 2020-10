Le Canadien va racheter le contrat de Karl Alzner. L’équipe en a fait l’annonce mardi midi.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Le défenseur a été soumis au ballottage mardi, et l’entente sera officiellement rachetée mercredi, s’il n’est pas réclamé par une autre équipe.

Comme il reste deux ans à son contrat, les pénalités seront réparties sur quatre ans. Selon CapFriendly, l’impact du rachat sur la masse salariale du CH se détaillera comme suit :

Note : Le salaire de 3,55 millions représente l'impact qu'aurait eu Alzner sous le plafond salarial s'il avait été cédé à Laval, comme ç'a été le cas lors des deux dernières saisons.

Alzner, 32 ans, devait écouler deux autres années à un contrat qui comptait pour 4,625 millions de dollars sous le plafond salarial. L’ancien des Capitals a signé cette entente de 5 ans et 23,125 millions à l’été 2017. Il n’aura finalement joué que 95 matchs avec le Tricolore, inscrivait 12 points. Il a montré un différentiel de -7.

Alzner a passé le reste de son temps avec le Rocket de Laval, avec qui il a disputé 87 matchs.

Cet été, Alzner est le seul joueur du Tricolore à avoir refusé de se joindre à l’équipe dans la bulle à Toronto. Il est difficile de dire si c’était la décision d’un joueur qui savait que son avenir avec l’équipe était déjà réglé, ou si sa décision a froissé l’organisation.

Interrogé sur la situation au début du camp d’entraînement, en juillet, Marc Bergevin avait répondu ceci : « Dans l’entente entre l’AJLNH et la LNH, un joueur a l’option de se retirer des phases 3 et 4. J’ai eu une conversation avec Karl. Il m’a mentionné ses intentions de ne pas y participer. On respecte sa décision. À partir d’aujourd’hui, il n’y aura plus de mention de Karl Alzner. On va juste dealer avec les joueurs en ce moment au camp d’entraînement. »