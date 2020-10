Le Canadien n’a osé que deux fois dans son histoire échanger son choix de première ronde pour du renfort à court terme.

Mathias Brunet

La Presse

En 1999, Réjean Houle a cédé son dixième choix au total aux Islanders de New York pour obtenir Trevor Linden. En 2008, Bob Gainey a acquis Alex Tanguay pour un choix de première ronde en 2008 (25e au total) et de deuxième ronde en 2009 (49e au total).

Marc Bergevin ne l’a jamais fait, mais se dit ouvert à une transaction du genre. Bougera-t-il d’ici la fin du repêchage mercredi ?

Il n’y a pas de mode d’emploi pour ce type d’échange. Certains fonctionnent, d’autres non. De multiples facteurs comme les blessures, l’adaptation du joueur acquis, l’espoir choisi au repêchage, le développement de cet espoir ont un impact sur le sort d’une telle transaction.

Prenons par exemple les deux échanges du CH. Celui pour obtenir Trevor Linden n’a pas eu d’effets négatifs. Le Canadien se cherchait un centre droitier au gabarit imposant. À 29 ans, Linden avait déjà commencé à ralentir, après six saisons de 30 buts ou plus avec les Canucks, dont il était le capitaine.

Linden est souvent blessé. Il dispute seulement 50 matchs à sa première année, obtient 30 points. Il amassera 33 points en 57 matchs la saison suivante, avant d’être échangé aux Capitals de Washington par le successeur de Houle, André Savard. Le Canadien venait de rater les séries deux ans de suite.

Pour Linden, et Dainius Zubrus, Savard a récupéré Richard Zednik, Jan Bulis et un choix de première ronde (Alexander Perezhogin). Zednik a donné des saisons de 26 et 31 buts au Canadien. Bulis est devenu un joueur fiable d’une quarantaine de points.

Linden n’a pas eu l’impact espéré, mais le Canadien n’a pas perdu grand-chose. La cuvée 1999 fut l’une des pires de l’histoire de la Ligue nationale.

Au dixième rang, les Islanders ont choisi le défenseur Branislav Mezei. Celui-ci a tenté de s’établir dans la LNH, sans succès. Il est rentré en Europe à 27 ans, après 240 matchs dans la Ligue nationale, dont 66 à Long Island.

Après lui, seulement 3 des 18 joueurs repêchés ont connu une carrière intéressante dans la Ligue nationale : Barrett Jackman, un défenseur à caractère défensif choisi au 17e rang, Nick Boynton, le 21e choix, et Martin Havlat, repêché au 26e rang par Ottawa.

Denis Shvidki, Jani Rita, Scott Kelman, Kirilli Safronov, Barrett Heisten, Maxime Ouellet, Luca Cereda, Mihkail Kuleshov, Ari Ahonen et Kristian Kudroc, tous des choix de première ronde, n’ont pas disputé 100 matchs dans la LNH.

Le reste de ce repêchage est pire encore. Il y a bien sûr eu Henrik Zetterberg, Radim Vrbata et Martin Erat en septième ronde, mais on parle d’aiguilles dans une botte de foin. Seulement 10 joueurs de cette cuvée ont obtenu au moins 300 points.

L’idée d’obtenir Alex Tanguay en 2008 n’était pas mauvaise. Tanguay venait de connaître une saison inférieure à ses standards à Calgary, avec 58 points en 78 matchs, mais on attribuait cette chute de production à une mésentente avec l’entraîneur Mike Keenan. Tanguay avait amassé 238 points en 221 matchs lors des trois saisons précédentes et il avait seulement 28 ans.

L’année du centenaire approchait à Montréal et le Canadien voulait connaître du succès à court terme. Alex Kovalev et Saku Koivu en étaient d’ailleurs à leur dernière année de contrat.

Tanguay a entamé la saison en force avec 17 points en 15 matchs, quand une première blessure l’a ralenti fin novembre. Un mois plus tard, une autre blessure, grave, à l’épaule, allait le tenir à l’écart pour plusieurs semaines, à la suite d’une mise en échec vicieuse du colosse Evgeny Artyukhin. Il est revenu au jeu en mars, mais son épaule a lâché à nouveau en séries éliminatoires contre Boston.

Après cette élimination en première ronde, Bob Gainey a largué Koivu, Kovalev et Tanguay, dont c’était lui aussi la dernière année de contrat, et embauché Brian Gionta et Mike Cammalleri, sans oublier la triste acquisition de Scott Gomez pour Ryan McDonagh et Chris Higgins.

Bob Gainey et le Canadien n’ont pas été chanceux. Et Calgary n’a pas eu de flair. Ils ont repêché l’attaquant Greg Nemisz au 25e rang avec ce choix. Nemisz a joué 15 matchs dans la LNH.

Les Flames ont échangé le choix de deuxième ronde en 2009 obtenu du Canadien pour acquérir le défenseur Jordan Leopold. Brian Dumoulin, Dmitry Orlov, Tomas Tatar et Tyson Barrie étaient encore disponibles à ce rang.

Le Canadien n’aurait pas eu l’impression de perdre grand-chose si Nemisz avait été dans sa ligne de mire au 25e rang. Mais si l’on se fie aux propos de Trevor Timmins, ça n’était pas le cas.

« John Carlson aurait pu jouer pour le Canadien, m’avait-il confié en novembre 2017. Il était au septième rang sur notre liste en 2008. Il était toujours disponible au 25e rang. Mais on a échangé ce choix à Calgary la veille du repêchage pour obtenir [Alex] Tanguay. Nous avions obtenu un attaquant francophone qui avait fait ses preuves, c’était le 100e anniversaire de l’organisation, Bob [Gainey] voulait gagner rapidement, difficile d’argumenter. Je m’en souviendrai toujours. Le repêchage avait lieu à Ottawa, dans ma ville d’origine, toute ma famille y était et nous n’avions pas de choix de premier tour. J’avais envie de me cogner la tête sur la table… de lancer mon crayon. »

Un tel type d’échange peut rapporter gros. Mais il y a aussi toujours un élément de risque. À suivre d’ici mercredi…

Quelques exemples ailleurs (échanges conclus le jour du repêchage ou la veille) …

1-En juin 2012, les Hurricanes cèdent leur choix de première ronde, huitième au total, avec Brandon Sutter et Brian Dumoulin pour obtenir Jordan Staal. Le jeune joueur repêché au huitième rang, Derrick Pouliot, ne s’est jamais établi dans la LNH. Staal entamera sa neuvième saison en Caroline. Il n’est pas un grand producteur de points, mais il amène beaucoup de stabilité au poste de centre. Les Penguins auraient été mieux avisés de repêcher Jacob Trouba, Filip Forsberg, Teuvo Teravainen, Tom Wilson, Tomas Hertl ou Andrei Vasilevskiy. Malgré l’absence d’un choix de première ronde, les Hurricanes ont trouvé leur éventuel défenseur numéro un, Jacob Slavin, en quatrième ronde cette année-là. (Les Hurricanes auraient peut-être été mieux servis avec Trouba – qu’ils ont suivi de près cette année-là –, Sutter et Dumoulin, mais bonne transaction quand même).

2-En juin 2007, les Maple Leafs de Toronto obtiennent le gardien Vesa Toskala et l’attaquant Mark Bell des Sharks de San Jose pour des choix de première (13e au total) et deuxième ronde (49e au total). Les Sharks ont échangé ces deux choix, en plus d’un choix de troisième ronde en 2009, pour passer de la 13e à la 9e place et repêcher un certain Logan Couture. Toskala et Bell ont été des flops monumentaux à Toronto. Couture est devenu le centre numéro un des Sharks. (Avantage au détenteur du premier choix.)

3-En juin 2015, les Oilers d’Edmonton et leur DG Peter Chiarelli veulent améliorer leur défense rapidement. Ils ciblent un défenseur de 21 ans, Griffin Reinhart, repêché au quatrième rang trois ans plus tôt, et cèdent aux Islanders leurs choix de première et deuxième ronde. Reinhart ne s’est jamais établi dans la LNH. Long Island a repêché leur éventuel centre numéro un, Mathew Barzal, et ont utilisé leur choix de deuxième ronde pour s’avancer en fin de première ronde et choisir Anthony Beauvillier. (Énorme avantage aux Islanders.)

4-En juin 2018, les Flames de Calgary mettent la main sur le défenseur des Islanders de New York Travis Hamonic pour des choix de première et deuxième ronde en 2018 et un choix de deuxième ronde en 2019. Hamonic n’a pas eu un grand impact à Calgary. Il a été relégué au sein de la troisième paire et il deviendra joueur autonome sans compensation dans quelques jours. Les Islanders n’ont pas raté les séries depuis son départ. Ils ont repêché un défenseur d’avenir, Noah Dobson, au douzième rang, Ruslan Iskharov et Samuel Bolduc ont été repêchés avec les choix de deuxième ronde. Le premier a 20 ans, le second 19 ans. (Énorme avantage aux Islanders.)

5-En juin 2017, les Blues cèdent deux choix de première ronde, en 2017 et 2018, pour obtenir le centre de 25 ans Brayden Schenn. Les Flyers de Philadelphie repêcheront Morgan Frost au 27e rang en 2017 et Joel Farabee au 14e rang en 2018. Schenn a connu une bonne première saison à St. Louis avec 70 points, mais le club a raté les séries. Il manquait un Ryan O’Reilly, obtenu un an plus tard. St. Louis a gagné la Coupe, mais Schenn a amassé seulement 12 points, dont cinq buts en 26 matchs de séries. (Les Blues auraient-ils gagné la Coupe sans Schenn ? Peut-être, mais ils l’ont emporté, on doit leur donner le bénéfice du doute.)