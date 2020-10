Les Maple Leafs de Toronto ont accordé une prolongation de contrat d’une saison et 700 000 $ US à l’attaquant Jason Spezza.

Un contrat d’un an et 700 000 $ pour Jason Spezza

(Toronto) Les Maple Leafs de Toronto ont accordé une prolongation de contrat d’une saison et 700 000 $ US à l’attaquant Jason Spezza, a confirmé l’organisation par voie de communiqué lundi.

La Presse Canadienne

Spezza, qui est âgé de 37 ans, a inscrit neuf buts et ajouté 16 mentions d’aide à sa fiche en 58 rencontres la saison dernière avec les Leafs.

Le vétéran originaire de Toronto totalise 341 buts et 599 mentions d’assistance en 1123 matchs en carrière avec les Sénateurs d’Ottawa, les Stars de Dallas et les Maple Leafs. Il a aussi ajouté 25 buts et 45 passes en 85 matchs éliminatoires.

Spezza a été sélectionné par les Sénateurs au deuxième rang du repêchage de la LNH en 2001.