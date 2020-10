(Pittsburgh) Les Penguins de Pittsburgh ont placé le défenseur Jack Johnson au ballottage avec l’objectif de racheter les trois dernières années de son contrat, a annoncé l’organisation lundi.

Associated Press

Johnson, qui est âgé de 33 ans, avait accepté une entente de cinq saisons et 16,25 millions US des Penguins en 2018, dans l’espoir qu’il ajoute de la profondeur à leur brigade défensive.

Il a plutôt éprouvé de la difficulté à suivre le rythme, et son contrat ne cadrait tout simplement plus avec la volonté de l’équipe de miser sur la vitesse et la jeunesse à la suite de son élimination surprise contre le Canadien de Montréal plus tôt cet été.

Johnson a marqué quatre buts et récolté 20 mentions d’aide en deux saisons avec les Penguins. Il était devenu superflu à la suite de l’acquisition du défenseur Mike Matheson des Panthers de la Floride, dans la transaction qui a permis à l’équipe floridienne de mettre la main sur l’attaquant Patric Hornqvist.