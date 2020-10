Marc Bergevin aimerait bien pouvoir améliorer l’attaque de son club… mais il prévient que ce sera difficile à faire.

Richard Labbé

La Presse

« C’est assez tranquille présentement, a expliqué le directeur général du Canadien en conférence téléphonique lundi après-midi. C’est très tranquille. Il y a plusieurs équipes qui veulent se débarrasser de salaires, et c’est difficile de le faire en ce moment. Échanger mon choix de 1er tour pour un joueur d’un certain âge, qui peut aider à court terme, ce n’est pas intéressant. Mais faire la même chose pour un joueur qui pourrait aider pour plusieurs années, ça pourrait être tentant. »

Avec le premier jour du repêchage de la LNH qui est prévu pour mardi, Bergevin répète qu’il sera à l’écoute si jamais quelqu’un veut effectuer un marché pour le premier choix du Canadien, le 16e choix au total.

Mais le DG ne s’attend pas à grand-chose, surtout à cause des présentes circonstances. « Avec la pandémie et un plafond salarial qui est lié aux revenus et qui ne bougera pas pour au moins les deux prochaines années et peut-être plus, ce sera difficile. »

Bergevin a ajouté que l’acquisition récente de Joel Edmundson lui permet de croire que son équipe s’est améliorée en défense. Mais il admet du même souffle qu’il ne détesterait pas effectuer des améliorations aussi en attaque.

« Si on peut s’améliorer à l’avant, on va le faire », a-t-il ajouté.