Mavrik Bourque : Faire sa propre chance

Ce ne sera pas un repêchage normal, et pour Mavrik Bourque, ce ne fut pas un été normal non plus. Pour commencer, il n’a pas été en mesure d’aller rencontrer des recruteurs, des DG et autres décideurs de la LNH ; non, il a fait tout ça sur Zoom, sans avoir la chance de se vendre en personne.