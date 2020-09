L’ex-hockeyeur Simon Gagné comparaîtra au palais de justice de Québec jeudi pour faire face à des accusations de conduite avec des facultés affaiblies.

La Presse Canadienne

Gagné, qui est âgé de 40 ans, a été intercepté le 31 juillet à Lac-Beauport et il fera face à des accusations de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise et conduite avec les facultés affaiblies.

L’ancienne étoile des Flyers de Philadelphie n’est pas obligée de se présenter en cour jeudi et pourra être représentée par un avocat.

Au cours de sa carrière dans la LNH, Gagné a inscrit 291 buts et 310 aides en 822 matchs avec les Flyers, le Lightning de Tampa Bay, les Kings de Los Angeles et les Bruins de Boston. Il a ajouté 37 buts et 22 aides en 109 parties de séries éliminatoires.

Gagné a remporté la coupe Stanley en 2012 avec les Kings. Il a gagné l’or olympique avec le Canada en 2002 et a aussi participé aux Jeux olympiques de 2006.