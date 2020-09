La réinitialisation, ou le « reset on the fly », comme se plait à le qualifier Marc Bergevin, est officiellement terminée à Montréal.

Mathias Brunet

La Presse

Après deux ans à regarnir la banque d’espoirs, le DG du Canadien est prêt à échanger des choix au repêchage et, ou, des espoirs, pour du renfort à court et moyen terme.

Voilà essentiellement ses propos, mardi, lors d’une deuxième tournée médiatique en autant de semaines.

Le CH a désormais identifié ses deux centres d’avenir, Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi. Les jeunes candidats en défenses ne manquent plus : Alexander Romanov, Mattias Norlinder, Jordan Harris, Jayden Struble, Cale Fleury, Noah Juulsen et Josh Brook.

À l’attaque, Cole Caufield est le marqueur d’avenir, Jesse Ylonen n’est pas loin de Montréal (quatre buts à ses deux premiers matchs préparatoires en Finlande) et jusqu’à tout récemment, Ryan Poehling était encore considéré comme un joyau de l’organisation.

Le Canadien est à la croisée des chemins. Grâce à l’émergence de Suzuki et Kotkaniemi, il a impressionné en séries éliminatoires. Et donné de l’espoir pour la prochaine saison.

Carey Price et Shea Weber avancent en âge. Ils n’auront pas cinq ans pour gagner. Et après avoir mis Jeff Petry sous contrat pour quatre ans, Bergevin voudra convaincre Brendan Gallagher et Phillip Danault, d’éventuels joueurs autonomes sans compensation, de rester.

Le directeur général ne cache pas son intérêt pour un ailier robuste capable de marquer. Le prix à payer pour Patrik Laine semble trop élevé. Et malgré tout son talent, le Finlandais ne semble pas correspondre aux valeurs de l’organisation, en raison de son comportement individualiste. Taylor Hall entre dans le même moule et étoufferait le Canadien sur le plan de la masse salariale.

Bergevin n’a jamais cédé de choix de première ronde en huit ans de règne à Montréal. En juin 2016, il a sacrifié deux choix de deuxième ronde pour obtenir Andrew Shaw des Blackhawks de Chicago.

Shaw avait 25 ans et venait de connaitre des saisons de 20, 15 et 14 buts. Après deux premières saisons ordinaires, il a donné 19 buts et 47 points en 63 matchs au Canadien à sa première année. Une production de 24 buts et 61 points sur une saison complète, de loin sa meilleure année en carrière, au sein d’un trio avec Max Domi et Jonathan Drouin.

Mais il était usé. Le Canadien a réussi l’an dernier à récupérer des choix de deuxième et troisième ronde de ces mêmes Hawks pour lui. Il a disputé 26 matchs l’hiver dernier et passé le reste du temps dans la salle du thérapeute.

L’idée derrière l’acquisition de Shaw n’était pas vilaine. Mais il n’a pas produit lors de la bonne saison. Le Canadien voulait gagner en 2016-2017. Il a obtenu seulement 29 points, dont 12 buts. Deux ans plus tard, lors de sa grosse saison, le Canadien était déjà en réinitialisation.

Le Canadien détient trois choix de deuxième ronde cette année, en plus de son choix de première ronde, au 16e rang. L’an dernier, les Canucks de Vancouver ont cédé un choix de première ronde pour obtenir J. T. Miller. Il venait de connaitre une saison de 47 points à Tampa. Il a explosé pour 72 points avec les Canucks.

Un attaquant comme Jake Virtanen à Vancouver, capable de compter une vingtaine de buts, ou Alex Killorn, avec le Lightning de Tampa Bay coincé par le plafond salarial, coûteraient sans doute minimalement un choix de première ronde.

À Tony Marinaro, sur les ondes de TSN 690, Bergevin a déclaré mardi être prêt à offrir un joueur, un espoir et le choix de première ronde pour réussir un gros échange.

Voilà une déclaration intéressante et étonnante de la part d’un DG réticent à offrir ses choix de première ronde. Et qui confirme la fin de la période de réinitialisation.

Mais il faut trouver le bon partenaire pour effectuer un tel échange. L’ailier Anthony Mantha, 6'5 et 234 livres, vient d’avoir 26 ans. Les Red Wings ont de faibles espoirs de gagner dans les prochaines années. Steve Yzerman pourrait-il se laisser tenter par une offre semblable ? Mantha a obtenu 38 points en 43 matchs la saison dernière. L’ailier droit Sam Reinhart, est-il disponible à Buffalo ? C’est un joueur de 24 ans capable d’amasser une soixantaine de points par saison.

Il y a sans doute aussi quelque part des joueurs disponibles dont nous ignorons les problèmes avec leurs formations respectives. Une surprise n’est jamais à écarter.

L’ouverture d’esprit de Bergevin ouvre la porte aux spéculations.

On ne doit cependant pas écarter les scénarios selon lesquels Nick Suzuki, Jesperi Kotkaniemi ou Alexander Romanov quitteraient Montréal pour améliorer l’équipe. Il faut probablement ajouter Mattias Norlinder à la liste, désormais au quatrième rang dans la hiérarchie des jeunes joueurs du Canadien derrière Suzuki, Kotkaniemi et Romanov, si l’on se fie aux propos de Bergevin à l’endroit de son espoir suédois lors de son entretien avec le collègue Jean-François Chaumont mardi.

« Wow ! C’est un de nos très beaux espoirs, a confié le DG à Chaumont. Il y a ceux qui sont déjà à Montréal comme Kotkaniemi, Suzuki, Romanov. Après ce groupe, c’est probablement Norlinder qui nous impressionne le plus. J’aime son jeu dans l’ensemble. Il est un très bon défenseur. Il fait aussi partie de l’échange avec Vegas pour Pacioretty. Nous avions échangé un choix de deuxième tour, acquis de Vegas, pour reculer et recevoir un choix de troisième tour et un autre au cinquième tour. »

À la fin de son entretien avec Marinaro, Bergevin a cependant réfréné l’enthousiasme de son interlocuteur. « Suis-je proche d’effectuer un tel échange ? Non, a répondu le DG. Il faut être deux pour danser… »

Aussi bien diminuer nos attentes. Quitte à être surpris si Bergevin sort un lapin de son chapeau.

