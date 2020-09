(Edmonton) Corey Perry a touché la cible en deuxième prolongation et les Stars de Dallas ont défait le Lightning de Tampa Bay 3-2, samedi soir, lors du cinquième match de la finale de la Coupe Stanley.

La Presse Canadienne

Perry, qui a aussi marqué en première période, s’est libéré devant le filet et à sa deuxième tentative, il a glissé la rondelle derrière Andrei Vasilevskiy.

Le Lightning mène maintenant la série 3-2 et le sixième affrontement aura lieu lundi soir, dans la bulle de la LNH à Edmonton.

Les Stars ont connu une meilleure deuxième prolongation que la première et ils ont été plus agressifs en territoire ennemi. Ils ont décoché quatre tirs en un peu plus de neuf minutes après avoir été dominés 7-2 pendant la première période supplémentaire.

L’attaquant des Stars Joe Pavelski a forcé la tenue d’une prolongation grâce à son 13e but des présentes séries, au dernier tiers.

PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS Joe Pavelski (16)

L’attaquant Tyler Seguin a remis la rondelle au défenseur Miro Heiskanen, qui a décoché un tir de la pointe. Vasilevskiy a pu réaliser le premier arrêt, mais Pavelski est sauté sur le retour de lancer pour loger le disque dans le haut du filet.

Lors de la quatrième minute de la troisième période, Mikhail Sergachev a décoché un puissant tir de la pointe qui s’est faufilé à travers la circulation devant le filet de Khudobin, procurant une avance de 2-1 au Lightning.

Nikita Kucherov et Ondrej Palat ont tenté de faire dévier le tir de Sergachev, mais la rondelle n’a pas semblé changer de trajectoire avant de faire bouger les cordages.

Le quatrième affrontement de la série, disputé la veille, avait également nécessité une prolongation. Kevin Shattenkirk avait profité d’une pénalité à Jamie Benn pour donner la victoire au Lightning.

La troupe de Tampa Bay a aussi dominé la première période au chapitre des tirs, mais elle est malgré tout rentrée au vestiaire avec un retard d’un but.

Alors qu’il restait un peu plus de deux minutes à écouler, Perry a saisi une rondelle libre dans l’enclave et il a battu Vasilevskiy d’un tir haut.

Il s’agissait d’un quatrième but pour le vétéran des Stars au cours des présentes séries et d’un deuxième en autant de soirs. L’ailier de 35 ans venait de connaître une disette de 19 parties sans avoir fait bouger les cordages.

Palat a cependant répliqué au deuxième engagement. Il a accepté une passe de Kucherov et il a contourné le défenseur des Stars Esa Lindell avant de déjouer Khudobin.

PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS Ondrej Palat (18)

Le Lightning tente de soulever la coupe Stanley pour la deuxième fois de son histoire et pour une première fois depuis 2004. L’équipe floridienne s’était inclinée en finale en 2015, contre les Blackhawks de Chicago.

Les Stars ont remporté les grands honneurs en 1999, avant de perdre face aux Devils du New Jersey l’année suivante.