La prochaine saison de la Ligue nationale de hockey devait commencer le 1er décembre, mais selon Gary Bettman, 2020-21 pourrait s’amorcer plus tard que prévu.

Richard Labbé

La Presse

Lors de son point de presse annuel en marge de la finale de la Coupe Stanley, qui s’amorce samedi soir, le commissaire de la LNH a laissé entendre que la prochaine saison pourrait commencer à la fin décembre, ou même au mois de janvier.

« Tout n’est que spéculation pour le moment, a fait savoir Bettman. Pour le moment, toute notre concentration est sur la conclusion de la présente saison. Le premier décembre a toujours été une date notionnelle. Mais ceci dit, je ne serais pas surpris si ça glissait un peu plus loin, à la fin décembre ou janvier. »

Le commissaire a tenu à préciser que le scénario des arénas vides est loin d’être la meilleure option pour la ligue, qui perçoit environ 40 % de ses revenus par la vente des billets aux guichets. « Le vide laissé par nos partisans est énorme et se fait profondément ressentir », a-t-il reconnu.

Gary Bettman a souligné le vif succès obtenu par son circuit depuis le début des séries cet été, et en particulier le succès qui a été engendré par le concept des villes bulles, à Toronto et maintenant à Edmonton lors de cette grande finale entre le Lightning de Tampa Bay et les Stars de Dallas.

À ce sujet, quelques informations ont déjà commencé à circuler voulant le concept des villes bulles pourrait être retenu de nouveau lors de la saison 2020-21.

Mais Gary Bettman s’est bien gardé de confirmer quoi que ce soit sur la question, tout simplement parce qu’il est bien difficile de faire des prévisions en temps de pandémie.

« On ne peut pas en dire plus parce que nous sommes encore devant l’inconnu. Personne ne peut me dire si la frontière entre le Canada et les États-Unis sera ouverte à cette date, personne ne peut me dire où en sera la COVID-19, personne ne peut me dire si ce sera possible d’avoir des fans dans nos arénas ou non. »