PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES THE ASSOCIATED PRESS

Jeff Petry pourrait bien avoir un nouveau partenaire de jeu à la ligne bleue du Canadien la saison prochaine : Joel Edmundson.

Richard Labbé

La Presse

Edmundson, récemment acquis par le Canadien puis embauché à l’aide d’un nouveau contrat de quatre saisons plus tôt cette semaine, s’est fait dire par la direction du club que le plan de départ serait de le faire jouer en compagnie de Petry pour 2020-21.

« Je n’ai pas encore parlé avec Claude Julien, mais j’ai eu une brève conversation avec Marc Bergevin, et je pense que le plan serait que je joue avec Jeff Petry, a-t-il confirmé jeudi midi en conférence téléphonique. Au cours des dernières séries, j’ai joué de mon côté opposé, mais je suis gaucher et plus à l’aise du côté gauche, même si je suis en mesure de jouer à gauche ou à droite. »

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Jeff Petry.

Rappelons que le Canadien a embauché le défenseur de 27 ans plus tôt cette semaine, à l’aide d’un nouveau contrat et d’un salaire annuel de 3,5 millions de dollars.

Ce natif du Manitoba a gagné une coupe Stanley avec les Blues de St. Louis il y a un peu plus d’un an, et déjà, il voit des similitudes entre la défense des Blues et ses nouveaux coéquipiers à la ligne bleue montréalaise.

« Avec les Blues, on avait de gros défenseurs qui étaient aussi capables de patiner, a-t-il ajouté. Je pense qu’on va avoir le même type de défensive aussi avec le Canadien. »