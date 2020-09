Même ralenti par une blessure à la hanche et une fracture à la mâchoire, Brendan Gallagher souhaitait quand même pouvoir revenir au jeu avec le Canadien en séries.

Richard Labbé

La Presse

C’est ce que le petit attaquant a révélé lui-même lundi après-midi, lors d’un appel-conférence.

Gallagher a dû abdiquer après avoir subi un coup de bâton en plein visage de la part de Matt Niskanen, des Flyers de Philadelphie, lors du cinquième match de la série entre les deux équipes, un coup qui a mené à une suspension d’un match pour le défenseur des Flyers.

PHOTO NATHAN DENETTE, PRESSE CANADIENNE Brendan Gallagher s'apposant une serviette au visage, sous l’œil de son coéquipier Nick Suzuki.

Gallagher, lui, a pu regarder le sixième match de la série avant d’être opéré à la mâchoire.

« Mon intention était de revenir au jeu, a-t-il fait savoir lundi. Ma hanche n’était pas un problème et après l’opération (à la mâchoire), j’espérais pouvoir revenir au jeu vers le milieu de la série suivante. Malheureusement, ce n’est pas arrivé. »

Ce n’est pas arrivé parce que le Canadien a subi l’élimination en six matchs face aux Flyers, mais malgré cette fin de saison un peu amère, Gallagher estime que le club montréalais a pu faire des progrès cet été.

« Il y a eu des pas en avant qui ont été effectués, je pense entre autres à Nick Suzuki et à Jesperi Kotkaniemi, a-t-il ajouté. Ça regarde très bien pour le futur de l’équipe. »

À ce sujet, le propre futur de Gallagher sera assurément source de discussions au cours des prochains mois. Le joueur de 28 ans, repêché par le Canadien en 2010, n’a plus qu’une seule saison de contrat à écouler, et pourrait devenir joueur autonome sans restriction dans un an.

Gallagher a d’ailleurs fait savoir que son agent et la direction du Canadien ont déjà entrepris des discussions préliminaires à ce sujet.

« La décision concernant un prochain contrat n’est pas entièrement la mienne, c’est aussi celle de l’équipe, a-t-il répondu. Il y a des joueurs que j’aimerais revoir avec nous, et bien sûr que ça va affecter ma propre décision. Mais je ne suis qu’un joueur dans tout ça. »