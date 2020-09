Le défenseur Joel Edmundson fait désormais partie de l’organisation du Canadien de Montréal. Le directeur Marc Bergevin en a fait l’acquisition en retour d’un choix de 5e tour en 2020 (139e au total).

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Arrière fiable et robuste connu pour son jeu défensif, Edmundson a amorcé sa carrière chez les Blues de St. Louis, équipe avec laquelle il a remporté la coupe Stanley en 2019. Il est passé aux Hurricanes l’été dernier. Il est sans contrat en vue de la prochaine saison, ce qui explique le faible prix payé par le Canadien. S’il ne s’entend pas avec l’équipe au cours des prochaines semaines, il deviendra joueur autonome sans compensation le 9 octobre prochain.

À sa seule saison en Caroline, Edmundson est devenu un incontournable au sein d’une des meilleures unités défensives de la ligue. Les Hurricanes ont conclu le calendrier tronqué de 2019-2020 au 2e rang du circuit au chapitre des tirs au but accordés par match, au 3e rang pour le nombre de chances de marquer concédées à cinq contre cinq et au 4e rang pour le pourcentage d’efficacité en infériorité numérique.

En 68 matchs, il a mené la brigade avec 118 mises en échec et a en outre bloqué 91 rondelles. En moyenne, il a passé 18 min 27 s sur la glace par rencontre, dont 2 min 48 s en infériorité numérique. Malgré la saison écourtée, il avait déjà signé sa meilleure récolte offensive en carrière avec 20 points, même si les missions qui lui sont confiées sont essentiellement défensives.

Notons qu’il a raté les quatre derniers matchs de la série opposant les Hurricanes aux Bruins de Boston. La raison de son absence n’a pas été dévoilée, comme le veut la politique de la ligue sur la confidentialité des données médicales depuis le retour au jeu pendant la pandémie de COVID-19.

À 6 pi 4 et 215 livres, il devient le plus grand défenseur chez le Canadien, à égalité avec Shea Weber, et le troisième plus lourd, derrière Weber (230) et Ben Chiarot (225), selon les données disponibles sur le site web de la LNH.

S’il s’entend avec le Tricolore, Joel Edmundson solidifiera un flanc gauche dont les lacunes ont été constamment exposées au cours de la dernière saison et des récentes séries éliminatoires. Ses deux derniers contrats, d’une durée d’un an chacun, lui ont rapporté respectivement 3 et 3,1 millions.

Il est natif de Brandon, au Manitoba. Les Blues en ont fait leur choix de 2e tour (46e au total) en 2011. Avant de faire le saut pour de bon dans la LNH, il a disputé 100 matchs dans la Ligue américaine. Il a par ailleurs représenté le Canada au Championnat mondial de hockey en 2018.

Edmundson devient le deuxième joueur en quelques jours à s’ajouter à la formation du Canadien. La semaine dernière, Marc Bergevin avait acquis le gardien Jake Allen, des Blues de St. Louis, en échange d’un choix de troisième tour en 2020. Les deux équipes s’étaient aussi échangé des choix de septième tour.

Malgré ces transactions, il reste encore 11 choix dans la poche du Canadien en vue du prochain repêchage, qui aura lieu les 6 et 7 octobre prochains.