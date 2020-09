LNH : passer de deux bulles à une seule

(Edmonton) Quand le Lightning de Tampa Bay et les Islanders de New York ont quitté les confins familiers de la bulle de la LNH à Toronto le week-end dernier, ils ont enfilé leur couvre-visage, sont montés à bord de leur autobus en respectant la distanciation sociale et ont pris des vols nolisés séparés vers Edmonton.