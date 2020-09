(Edmonton) L’entraîneur-chef des Bruins de Boston, Bruce Cassidy, est le lauréat du prix Jack-Adams remis à l’entraîneur qui a le plus contribué aux succès de son équipe, selon l’Association des diffuseurs de la LNH.

La Presse Canadienne

Le nom de Cassidy s’est retrouvé sur 82 des 132 bulletins de vote et il a reçu 37 votes de première place et 288 points. Alain Vigneault, des Flyers de Philadelphie, a suivi avec 32 votes de première place et 252 points. John Tortorella, des Blue Jackets de Columbus, a terminé au troisième rang avec 28 votes de première place et 198 points.

Sous la gouverne de Cassidy, les Bruins ont terminé au sommet du classement général de la LNH autant pour les points (100) que le pourcentage de points (,714), et ils ont remporté le trophée des Présidents, remis à la meilleure équipe du circuit pendant la saison régulière.

Même s’ils ont disputé seulement 70 matchs puisque la saison a pris fin le 12 mars en raison de la pandémie de la COVID-19, les Bruins ont quand même franchi le plateau des 40 victoires (44) pour une septième saison d’affilée.

C’était la deuxième fois en trois ans que Cassidy était finaliste pour le prix Jack-Adams, après avoir terminé deuxième au scrutin derrière Gerard Gallant, des Golden Knights de Vegas, en 2017-18.

Cassidy est le quatrième entraîneur des Bruins à recevoir cet honneur, après Don Cherry (1975-76), Pat Burns (1997-98) et Claude Julien (2008-09).