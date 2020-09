Finale de l’Est dans la LNH : deux équipes, deux philosophies

Ce sont un peu deux univers qui s’affronteront lors de cette finale de l’Est entre le Lightning de Tampa Bay et les Islanders de New York. D’un côté, il y a l’univers du Lightning, où tout est axé sur l’attaque et la créativité offensive. Faut-il aussi rappeler que personne d’autre n’a marqué autant de buts cette saison dans toute la Ligue nationale ? De l’autre, il y a les Islanders, que leurs détracteurs aiment bien qualifier de club « plate » parce que ces gars-là, c’est entendu, ne font pas dans le très spectaculaire. Mais ils gagnent.