Les Islanders accèdent à la finale de l’Est

(Toronto) Les défenseurs Scott Mayfield et Andy Greene ont marqué en première période, Thomas Greiss a repoussé 16 tirs et les Islanders de New York ont défait les Flyers de Philadelphie 4-0, samedi, lors du septième match de leur série de demi-finale de l’Association de l’Est.