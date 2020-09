Les Stars affronteront le gagnant de la série entre les Canucks de Vancouver et les Golden Knights de Vegas

(Edmonton) Joel Kiviranta a complété son tour du chapeau après 7 : 24 de jeu en période supplémentaire et les Stars de Dallas ont vaincu l’Avalanche du Colorado 5-4, vendredi, lors du match ultime de leur série demi-finale de l’Association de l’Ouest.

La Presse Canadienne

Les Stars ont gagné la série 4-3 et ils participeront à la finale de l’Ouest pour une première fois depuis 2008.

Kiviranta, qui avait été inséré dans la formation des Stars en relève à Andrew Cogliano, blessé, a profité d’une remise d’Andrej Sekera à partir de l’arrière du filet pour déjouer Michael Hutchinson et envoyer l’Avalanche en vacances.

Alexander Radulov a marqué les deux autres buts des Stars. Anton Khudobin a repoussé 40 lancers.

Du côté de l’Avalanche, Vladislav Namestnikov a réussi un doublé, tandis que Nazem Kadri et Andre Burakovsky ont amassé chacun un but et une aide. Hutchinson a effectué 31 arrêts.

Au prochain tour, les Stars affronteront le gagnant de la série entre les Canucks de Vancouver et les Golden Knights de Vegas. Le match no 7 de cette série était à l’horaire vendredi soir.