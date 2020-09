PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE

Lukas Vejdemo a surtout joué avec le Rocket de Laval durant la dernière saison, mais il a aussi disputé sept matchs avec le Canadien, inscrivant son premier but en carrière dans la LNH, le 10 mars, face aux Predators de Nashville. On le voit ci-haut célébrant sobrement ce but.