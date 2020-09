« Je veux continuer à donner l’exemple, à partager mon expérience et mes habiletés avec les joueurs plus jeunes et mes coéquipiers, a dit Zdeno Chara (33) en visioconférence. Ça n’a pas changé. Je suis engagé et on verra ce que ça va donner. »

(Boston) Le défenseur Zdeno Chara souhaite disputer une autre saison, quand il sera âgé de 44 ans, et il aimerait le faire avec les Bruins de Boston.

Jimmy Golen

Associated Press

Chara a admis qu’il ressentait toujours de vives émotions à la suite de l’élimination des Bruins quand il avait affirmé lundi qu’il allait « garder l’esprit ouvert ».

Jeudi, le capitaine des Bruins a clarifié sa pensée.

« Je me sens bien physiquement et je suis optimiste. Je crois que je peux encore jouer à ce sport et aider une équipe. Je veux rester avec les Bruins », a-t-il dit.

« Je veux continuer à donner l’exemple, à partager mon expérience et mes habiletés avec les joueurs plus jeunes et mes coéquipiers, a ajouté Chara en visioconférence. Ça n’a pas changé. Je suis engagé et on verra ce que ça va donner. »

Lauréat du trophée Norris en 2009, Chara pourrait devenir joueur autonome sans compensation, après avoir écoulé un contrat d’une saison et deux millions US.

Les Bruins ont atteint le septième match de la finale de la Coupe Stanley l’an dernier, mais ils ont été éliminés en demi-finales de l’Est, lundi soir, en cinq rencontres par le Lightning de Tampa Bay.

Questionné au sujet de son avenir, lundi, Chara avait dit qu’il n’avait « pas pris de décision ».

« Évidemment, quand on vous questionne sur votre avenir quelques minutes après une défaite en deuxième période supplémentaire, et avec la manière dont nous nous sommes battus, j’étais triste du résultat », a noté Chara jeudi.

« Je suis engagé auprès des Bruins de Boston, des partisans des Bruins et la ville de Boston, a dit Chara, qui a disputé les 14 dernières saisons avec les Bruins. Je crois que l’équipe est vouée à un bel avenir et je suis prêt à tout pour gagner une autre coupe Stanley. »

Le Slovaque de six pieds neuf pouces a indiqué qu’il avait demandé à son agent de rencontrer la direction des Bruins.

« C’est ma priorité. Le plus tôt, c’est tant mieux et nous verrons ce que l’avenir nous réserve, a-t-il dit. J’adore Boston. J’adore cette ville. Je crois que nous comptons sur les meilleurs partisans au monde et je n’ai pas l’intention d’aller jouer ailleurs. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve. »