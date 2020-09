(Montréal) Peter Smith a quitté son poste d’entraîneur-chef de l’équipe de hockey féminin à l’Université McGill, a annoncé l’institution montréalaise par voie de communiqué mercredi.

La Presse canadienne

Smith, qui a mené les Martlets à la conquête de quatre championnats nationaux et contribué à la conquête de la médaille d’or d’Équipe Canada aux Jeux olympiques de Turin et de Vancouver, a annoncé sa décision mardi après 20 années passées à la barre de l’équipe.

500 victoires

L’homme âgé de 67 ans originaire de Lachine est l’un des trois seuls entraîneurs de hockey féminin du réseau universitaire canadien à avoir atteint le plateau des 500 victoires en carrière. D’ailleurs, sa fiche en carrière derrière le banc de l’équipe de McGill est de 534-229-33.

En excluant l’année sabbatique prise en 2009-10 pour se concentrer sur son travail avec Équipe Canada, Smith a passé deux décennies avec les Martlets et mené ses joueuses aux quarts de finale du championnat U Sports de hockey féminin à 17 reprises en 20 occasions. Il leur a permis de remporter quatre titres, cinq médailles d’argent et cinq de bronze.

« Ç’a été une décision difficile et très émotive à prendre, a admis Smith. Être à la barre des Martlets pendant 21 ans a été une aventure incroyable et un pan très important de ma vie. C’était bien de remporter des matchs et des championnats, mais c’était encore plus satisfaisant d’assister à la progression et au développement de ces jeunes femmes en tant que joueuses, meneuses et surtout, individus. Cette relation durera pour l’éternité. »

La dernière campagne de la carrière de Smith s’est toutefois terminée en queue de poisson. Les Martlets ont remporté le championnat québécois et étaient en voie de participer aux quarts de finale du championnat canadien à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, lorsqu’elles ont appris que le tournoi était annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

L’Université McGill annoncera sous peu le processus d’embauche du prochain entraîneur-chef de son équipe de hockey féminin.