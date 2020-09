(El Segundo) EL Les Kings de Los Angeles ont offert une prolongation de contrat de trois ans et 3,4 millions US à l’attaquant Austin Wagner, mardi.

Associated Press

Wagner, qui est âgé de 23 ans, a passé l’essentiel des deux dernières saisons avec les Kings, qui l’avaient repêché au quatrième tour lors de l’encan de la LNH en 2015.

12 buts, 9 aides en 2018-2019

Il a marqué 12 buts et amassé neuf mentions d’assistance à sa saison recrue en 2018-19, en plus d’avoir obtenu six buts et cinq passes la saison dernière. Wagner a aussi dominé la formation californienne avec un total de 145 mises en échec.

Wagner était sur le point de devenir joueur autonome sans compensation.

D’autre part, Trevor Lewis est toujours sans contrat chez les Kings en vue de la prochaine campagne. Le vétéran âgé de 33 ans a passé toute sa carrière à Los Angeles, et il a contribué aux conquêtes de la Coupe Stanley des Kings en 2012 et 2014.

Les Kings ont conclu la saison régulière au 28e rang du classement général en 2019-20, et ils ont raté les séries éliminatoires pour une deuxième année de suite, la première fois depuis 2009. Les Kings disposent du deuxième choix en vue de la prochaine séance de repêchage de la LNH.