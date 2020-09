Zachary Fucale bloquant un tir d’Ivan Fishenko lors du match entre le Canada et la Russie à Toronto le 5 janvier 2015.

(Edmonton) On ne sait toujours pas si le Championnat du monde de hockey junior qui doit être présenté à Edmonton et Red Deer, en Alberta, en 2021 se déroulera devant des spectateurs ou non.

La Presse canadienne

Un comité de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) se réunira plus tard ce mois-ci afin de revoir le statut de tous ses tournois en 2020-21, a mentionné un porte-parole de l’organisation.

Ce comité écoutera les recommandations et les mises à jour du groupe d’experts médicaux de l’IIHF et des villes hôtesses de ses tournois.

Le Mondial de hockey junior, qui regroupe 10 pays, doit avoir lieu du 26 décembre 2020 au 5 janvier 2021 à la Place Rogers d’Edmonton et à l’aréna Westerner Park de Red Deer.

« À l’heure actuelle, aucun changement n’est à signaler au niveau du Championnat mondial junior de 2021 à Edmonton et à Red Deer », a déclaré Hockey Canada par voie de communiqué mardi.

« Hockey Canada continue de communiquer quotidiennement avec l’IIHF, les villes hôtesses d’Edmonton et de Red Deer et les autorités sanitaires compétentes pour examiner toutes les options en vue du Championnat du monde junior qui se déroulera en décembre et janvier », a-t-on ajouté.

« La santé et la sécurité de tous les participants et de la communauté dans son ensemble demeurent la priorité de Hockey Canada, et notre organisation continuera de travailler pour organiser un évènement sécuritaire et marqué par le succès », a conclu Hockey Canada.

Le Championnat du monde de 2020 qui devait être présenté en mai à Lausanne et Zurich, en Suisse, le Championnat du monde de hockey féminin qui devait se dérouler en mars à Halifax et le Championnat du monde des moins de 18 ans qui devait avoir lieu au Michigan en avril ont tous été annulés à cause de la pandémie de coronavirus.

« Étant donné l’évolution de la situation de la COVID-19 au Canada, et compte tenu du fait que la LNH a instauré des bulles jusqu’ici très sécuritaires à Edmonton et Toronto, nous pourrions envisager la possibilité de présenter le Mondial de hockey junior dans un environnement similaire », a admis Adam Steiss, de l’IIHF, à La Presse Canadienne dans un échange de courriels.

« La santé et la sécurité des joueurs, des entraîneurs, des arbitres, des employés des arénas et des spectateurs sont nos priorités », a-t-il ajouté.