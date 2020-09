Les camps de la LHJMQ s’amorcent malgré la COVID-19

(Montréal) Près de six mois après avoir été forcée d’annuler sa saison et ses séries éliminatoires en raison de la pandémie de COVID-19, la LHJMQ a mis en branle ses camps d’entraînement malgré les incertitudes et les restrictions sanitaires.