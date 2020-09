Victor Hedman (77) célèbre son but victorieux avec ses coéquipiers Ondrej Palat (18), Patrick Maroon (14) et Alex Killorn (17)

(Toronto) Le défenseur Victor Hedman a inscrit son cinquième but des séries éliminatoires à 14 : 10 de la deuxième période de prolongation, et le Lightning de Tampa Bay a défait les Bruins de Boston 3-2 lundi soir au Scotiabank Arena à Toronto.

La Presse canadienne

Avec ce gain, le Lightning élimine les Bruins en cinq matchs et participera à la finale de l’Association Est, face au vainqueur de la série entre les Islanders de New York et les Flyers de Philadelphie.

Les Islanders mènent cette série 3-1 et tenteront de rejoindre le Lightning mardi soir.

Le Lightning a gagné ce match malgré la perte de l’as attaquant Nikita Kucherov qui n’a pas joué à partir du milieu de la deuxième période.

Les Bruins ont dominé leurs rivaux 47-35 au chapitre des tirs aux buts, mais ont eu besoin d’un but de David Krejci à 17 : 27 de la troisième période pour forcer la prolongation.

Anthony Cirelli avait déjoué Jaroslav Halak environ cinq minutes plus tôt pour procurer une avance de 2-1 au Lightning.

Ondrej Palat et David Pastrnak, tous deux en deuxième période, ont réussi les autres buts du match.

Krejci a récolté une aide sur le but de Pastrnak marqué en avantage numérique face à Andrej Vasilevskiy.

Le Lightning a notamment profité d’un avantage numérique en milieu de la première période de prolongation à la suite d’une punition mineure à Krejci, mais la troupe de Jon Cooper n’a pas été en mesure d’exploiter cette supériorité d’un homme.