Jacques Martin avait le goût de continuer à être derrière un banc, et ça tombe bien, puisque les Rangers de New York avaient le goût de l’avoir derrière leur banc à eux.

Richard Labbé

La Presse

Ainsi donc, deux semaines après avoir été congédié par les Penguins de Pittsburgh, Martin a été embauché par les Rangers de New York, lundi, à titre d’adjoint à l’entraîneur David Quinn.

À première vue, l’homme de 67 ans ne compte aucune bonne connaissance parmi les membres de l’organisation des Rangers, mais Quinn est un bon ami de Mike Sullivan, l’entraîneur des Penguins.

« J’étais déjà en discussions avec une autre équipe, que je ne nommerai pas, et puis les Rangers ont appelé, peut-être parce qu’ils étaient au courant des discussions, a expliqué Jacques Martin en entrevue téléphonique avec La Presse. Ça s’est passé assez rapidement, la direction des Rangers m’avait contacté la semaine dernière. »

Martin fera le saut à Manhattan après avoir passé les sept dernières saisons chez les Penguins. Auparavant, il avait dirigé le Canadien pendant un peu plus de deux saisons.

Comme un peu tout le monde dans le milieu du hockey, Jacques Martin estime que les Rangers s’en vont dans la bonne direction, et c’est en partie pourquoi il a choisi de se joindre à eux en vue de la prochaine saison, qui doit commencer en décembre.

« Les Rangers ont beaucoup de bons jeunes joueurs ; je crois qu’ils avaient huit joueurs de moins de 21 ans dans leur formation la saison dernière, et en plus, il y aura le gros premier choix au prochain repêchage. Alors c’est sûr que c’est excitant de se joindre à une équipe jeune comme ça, qui mise aussi sur un entraîneur jeune.

« Dans mon cas, je pense que la direction des Rangers voulait ajouter un peu d’expérience au groupe d’entraîneurs. Les Rangers ont perdu récemment Lindy Ruff [devenu l’entraîneur des Devils du New Jersey], et je crois que la direction du club voulait trouver un autre entraîneur d’expérience pour combler ce départ. Je pense que je cadrais avec ce qu’ils recherchaient. »

Avant cette bonne nouvelle, Jacques Martin avait fait les frais, en compagnie de deux autres adjoints (Mark Recchi et Sergei Gonchar), d’un solide coup de balai à Pittsburgh, quand le directeur général Jim Rutherford a choisi de congédier les trois hommes moins de 24 heures après l’élimination surprise des Penguins en séries face au Canadien.

À titre d’entraîneur, Martin en sera à sa neuvième équipe dans la LNH, lui qui a amorcé cette carrière derrière le banc des Blues de St. Louis en 1986-1987.

« C’est une chance pour moi de me joindre à une équipe de premier plan, et une équipe qui a fait partie des six premières dans la Ligue nationale, a-t-il ajouté. Ce sera un beau défi. »