(New York) Les séries éliminatoires de la Coupe Stanley reprendront avec trois matchs samedi, après l’annulation de tous les matchs prévus jeudi et vendredi à la suite d’une intervention policière qui a mal tourné contre Jacob Blake, un Afro-Américain, au Wisconsin.

La Presse canadienne

Le match no 4 de la série demi-finale de l’Association Est entre les Bruins de Boston et le Lightning de Tampa Bay aura lieu dès midi samedi à Toronto. Le Lightning mène la série au meilleur des sept rencontres 2-1.

Le match no 3 de la série entre les Islanders de New York et les Flyers de Philadelphie suivra à 19 h à Toronto, tandis que le match no 3 de la série demi-finale de l’Ouest entre les Canucks de Vancouver et les Golden Knights de Vegas aura lieu à 21 h 45 à Edmonton. Ces deux séries sont égales 1-1.

La série entre les Stars de Dallas et l’Avalanche du Colorado reprendra dimanche, avec la tenue du match no 4 à Edmonton. Les Stars la mènent 2-1.

La LNH et l’Association des joueurs ont annoncé jeudi — à la requête des joueurs — que les deux matchs éliminatoires prévus cette soirée-là ont été reportés, tout comme les deux prévus vendredi soir, dans la foulée de l’incident impliquant Blake, et afin de conscientiser la population au racisme systémique, aux injustices raciales et à la brutalité policière.

Cette décision a été prise après que les joueurs de la NBA aient refusé de prendre part à leurs trois matchs éliminatoires mercredi, provoquant une série de reports dans les grandes ligues de sport professionnel nord-américaines.