Un groupe prônant la diversité au hockey demande à la Ligue nationale de hockey de suspendre les matchs des séries éliminatoires devant avoir lieu jeudi, dans la foulée de l’intervention policière à l’endroit de Jacob Blake, un homme de race noire du Wisconsin, la fin de semaine dernière.

La Presse canadienne

Evander Kane, un attaquant des Sharks de San Jose, a annoncé que l’Alliance pour la diversité dans le hockey a officiellement demandé à la LNH de reporter les deux matchs au programme jeudi, un à Toronto et l’autre à Edmonton.

Selon Kane, l’Alliance est d’avis qu’une suspension des matchs enverrait « un message clair que les droits de la personne passent avant les sports ».

La LNH a présenté les trois rencontres au calendrier mercredi, dont deux ont commencé après que la NBA eut annoncé le report de ses trois parties éliminatoires, dans la foulée de protestations des joueurs au sujet de l’injustice sociale.

Le Baseball majeur et la Major League Soccer ont vu certains de leurs matchs reportés mercredi, mais pas tous. La WNBA, la ligue professionnelle de basketball féminin, a reporté les trois parties prévues mercredi.

L’Alliance pour la diversité dans le hockey a été créée plus tôt cette année par sept joueurs de la LNH, actuels et anciens, dans l’espoir « d’éliminer le racisme et l’intolérance au hockey ».

Les Islanders de New York et les Flyers de Philadelphie doivent s’affronter jeudi soir à l’Aréna Scotiabank, à Toronto. Plus tard en soirée, les Canucks de Vancouver doivent croiser le fer avec les Golden Knights de Vegas, au Rogers Place, à Edmonton.

Ces deux séries sont à égalité 1-1.