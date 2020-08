(Edmonton) Alexander Radulov a fait bouger les cordages à deux reprises en plus de récolter une mention d’aide et le premier trio des Stars a finalement retrouvé sa forme d’antan, permettant à la formation de Dallas de vaincre l’Avalanche du Colorado 5-3, samedi, lors du premier match de deuxième tour des séries éliminatoires de l’Association Ouest.

Associated Press

Après que la première ligne d’attaque composée des meilleurs éléments offensifs des Stars, soit Radulov, Jamie Benn et Tyler Seguin n’ait récolté aucun point lors du premier tour des séries, le trio s’est ressaisi, inscrivant un premier but après seulement quatre minutes de jeu samedi soir.

Seguin a ouvert la marque en inscrivant son premier but des séries, acceptant une passe de Benn provenant de l’arrière du but adverse. Benn a récolté trois mentions d’assistance et Seguin s’est aussi fait complice d’un but. Le premier trio a généré huit points en tout au courant de la soirée.

Blake Comeau et Roope Hintz ont également fait mouche du côté des visiteurs, tandis que Anton Khudobin a bloqué 28 tirs.

Nathan MacKinnon a enfilé deux buts et une mention d’assistance du côté de l’Avalanche. La formation du Colorado a toutefois perdu les services de son gardien no. 1, Philipp Grubauer, qui s’est blessé tôt en deuxième période. Pavel Francouz a assuré la relève par la suite, repoussant 27 lancers.

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Le gardien de l’Avalanche du Colorado Philipp Grubauer (31) s’est blessé durant la deuxième période du match de samedi soir.

Le défenseur Erik Johnson a semblé également diminué après que sa jambe droite eut fait une drôle de torsion à mi-chemin au premier tiers, même s’il a amorcé le second tiers. Il a par la suite quitté le banc de nouveau tard au cours de cette période.

Les Stars ont ainsi pris les devants 1-0 dans la série. Les deux équipes se retrouveront lundi soir pour disputer leur deuxième duel.