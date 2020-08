PHOTO HANNAH FOSLIEN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Les Capitals de Washington ont congédié leur entraîneur-chef Todd Reirden, a annoncé le vice-président et directeur général de l’équipe Brian MacLellan dimanche.

La Presse canadienne

Reirden a remplacé Barry Trotz à la barre du club de la capitale fédérale américaine à la suite de leur conquête de la Coupe Stanley en 2018, et il a présenté une fiche cumulative de 89-46-16.

« Nos attentes sont élevées envers notre équipe, et nous avons ressenti la nécessité d’adopter une nouvelle approche au niveau du leadership, a évoqué MacLellan par voie de communiqué. Todd a fait partie de notre organisation pendant plus de cinq ans, notamment lors de notre conquête de la Coupe Stanley en 2018, et nous lui souhaitons la meilleure des chances pour l’avenir. »

Les Capitals ont été éliminés en cinq matchs par les Islanders de New York au premier tour des séries éliminatoires dans l’Association Est, la semaine dernière.