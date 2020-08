Canadien 5 - Flyers 3: le CH, à l'usure

En gros, ça a commencé avec Brendan Gallagher, qui s’est mis à tomber sur les nerfs d’Ivan Provorov alors que les dernières notes des hymnes nationaux résonnaient encore. Ça s’est poursuivi avec Shea Weber, qui a imité les plus poétiques coups de bâton de Chris Pronger. Et puis, pour bien enfoncer le clou, c’est le jeune Nick Suzuki qui s’est permis de donner une petite tape sur la tête du gardien Carter Hart après un mauvais but.