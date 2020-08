(Edmonton) Denis Gurianov a amassé quatre buts et une aide, guidant les Stars de Dallas vers une victoire de 7-3 contre les Flames de Calgary, jeudi soir.

La Presse canadienne

Les Stars ont remporté cette série de premier tour 4-2 et ils affronteront maintenant l’Avalanche du Colorado en deuxième ronde.

Miro Heiskanen a récolté un but et trois mentions d’assistance pour les Stars. Joe Pavelski et Radek Faksa ont également touché la cible alors qu’Anton Khudobin a effectué 38 arrêts.

Andrew Mangiapane, Rasmus Andersson et Johnny Gaudreau ont répliqué pour les Flames, qui s’inclinent en première ronde pour une deuxième année consécutive.

Cam Talbot, qui effectuait un 10e départ consécutif pour les Flames, a été chassé de la rencontre en deuxième période après avoir permis trois buts de suite. En relève, David Rittich a cédé trois fois en neuf lancers.

Tirant de l’arrière 3-0 en première période, les Stars ont trouvé le fond du filet sept fois sans riposte, dont cinq au deuxième engagement.

Faisant face à l’élimination, les Flames ont connu une bonne période initiale, marquant trois buts lors des sept premières minutes de jeu. Une pénalité à Milan Lucic a cependant permis aux Stars de s’inscrire au tableau indicateur et tout s’est écroulé par la suite.