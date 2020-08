Le Canadien n’avait pas dit son dernier mot.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse canadienne

Nick Suzuki a touché la cible seulement 22 secondes après que les Flyers de Philadelphie eurent créé l’égalité à mi-chemin en troisième période et la formation montréalaise a évité l’élimination en remportant le cinquième match de sa série quart de finale de l’Association de l’Est contre les Flyers de Philadelphie par la marque de 5-3, mercredi soir au Scotiabank Arena.

Les Flyers mènent la série 3-2. Le match no 6 sera présenté vendredi.

Suzuki a profité d’une remise de Jonathan Drouin à partir de l’arrière du filet et a été patient devant le gardien Carter Hart, qui s’est compromis. Suzuki a finalement pu tirer dans un filet ouvert.

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS Nick Suzuki (14) célèbre après avoir fait bouger les cordages en troisième période.

Carey Price s’est occupé du reste, lui qui a réalisé 26 arrêts. Phillip Danault a ajouté un but dans un filet désert avec 17,7 secondes à écouler.

Joel Armia a réussi un doublé et Brendan Gallagher a marqué son premier but de la relance pour le Tricolore. Suzuki a également amassé une aide, tandis que Drouin et Brett Kulak ont récolté chacun deux aides.

Jakub Voracek a été le joueur le plus productif du côté des Flyers, avec deux buts et une aide. Joel Farabee a aussi marqué un but, alors que Sean Couturier et Claude Giroux ont été crédités chacun de deux aides. Hart, qui avait blanchi le Canadien lors des deux derniers matchs, a repoussé 28 lancers.

Le Canadien a terminé la rencontre avec seulement 11 attaquants sur le banc. Jesperi Kotkaniemi a été expulsé de la rencontre après 1 : 45 de jeu en deuxième période pour avoir donné de la bande au défenseur Travis Sanheim.

L’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Kirk Muller, avait remplacé l’attaquant Alex Belzile dans sa formation par Charles Hudon, qui en était à une première sortie depuis la relance de la LNH.

Du jeu spectaculaire

Le Canadien est sorti des blocs avec énergie et a attaqué le filet de Hart à deux reprises lors des 90 premières secondes de jeu.

Même si Ben Chiarot a été puni pour obstruction contre le gardien, cela n’a pas freiné l’élan du Canadien. Armia a ouvert le pointage après 2 : 53 de jeu, profitant d’un bond favorable de la bande sur un jeu créatif de Xavier Ouellet.

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS Joel Armia (40), Xavier Ouellet (61) et Paul Byron (41)

Ce but mettait fin à une disette de 132 minutes et 18 secondes du Canadien sans toucher la cible.

Kevin Hayes a été l’attaquant le plus menaçant des Flyers en première période, mais il s’est buté à Price à quatre reprises, dont une fois en échappée en infériorité numérique.

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS Jeff Petry (26) fait trébucher Kevin Hayes (13) en troisième période.

La deuxième période a été très occupée. Tout a commencé quand Kotkaniemi a été expulsé. Voracek a marqué deux fois pendant la punition majeure.

Sur son premier but, son lancer a dévié sur le bâton de Chiarot avant de tromper la vigilance de Price. Sur son deuxième, sa remise vers Couturier a dévié sur le patin gauche de Chiarot avant de franchir la ligne des buts.

Armia a toutefois relancé le Canadien à 10 : 12. Il a surpris Hart d’un angle restreint.

Le Tricolore a ensuite profité d’un avantage numérique pour reprendre les devants à 11 : 30. Gallagher a enfin fait bouger les cordages en frappant au vol une remise de Suzuki.

Peut-être que c’était le retour du balancier pour Suzuki, qui avait nargué Hart en lui donnant une tape sur la tête après le deuxième but d’Armia, mais il s’est vu refuser un but avec 5 : 26 à faire au deuxième vingt. Les reprises ont démontré que Drouin était en position de hors-jeu lors de l’entrée de zone.

La soirée de Hart semblait être terminée, mais l’entraîneur Alain Vigneault a changé d’idée à la suite de la décision des arbitres d’annuler le but.

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS

Les Flyers ont continué de faire mal au Canadien en avantage numérique. Farabee a créé l’égalité 3-3 avec 9 : 23 à faire en troisième période, pendant que Jeff Petry était au cachot.

Cependant, Suzuki est vite revenu à la charge et le Canadien a été en mesure de fermer les livres.