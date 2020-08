L’attaquant Charles Hudon remplacera Alex Belzile dans la formation du Canadien de Montréal pour le match no 5 de sa série quart de finale de l’Association de l’Est face aux Flyers de Philadelphie.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse canadienne

Le Canadien fait face à l’élimination puisque les Flyers mènent la série 3-1.

Hudon en sera à sa première sortie depuis la relance de la LNH. Il a inscrit un but et une aide en 15 rencontres avec le Canadien cette saison, en plus d’amasser 27 buts et huit aides en 46 matchs avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey.

De son côté, Belzile a été limité à une aide en cinq matchs depuis qu’il a été inséré dans la formation du Tricolore lors du quatrième match de la série de qualification face aux Penguins de Pittsburgh.

Le Canadien a été blanchi par Carter Hart et les Flyers lors des deux dernières rencontres, s’inclinant 1-0 et 2-0.

Les Flyers tentent de gagner une première série depuis 2012.

Le match no 6 sera présenté vendredi, si nécessaire.