PHOTO JASON FRANSON, THE CANADIAN PRESS

(Edmonton) Nazem Kadri a marqué deux buts en avantage numérique dans les quatre dernières minutes de la première période pour lancer l’Avalanche du Colorado vers une convaincante victoire de 7-1 contre les Coyotes de l’Arizona lors du quatrième match de sa série de premier tour de l’Association Ouest, lundi soir à Edmonton.

La Presse canadienne

Quelque 48 heures après avoir vu Darcy Kuemper repousser 49 rondelles dans un gain de 4-2 des Coyotes, l’Avalanche a marqué quatre buts à l’aide de 22 tirs contre Kuemper pendant les 40 premières minutes de jeu.

Les hommes de Jared Bednar ont ajouté trois buts sur huit tirs contre Antti Raanta en troisième période, pour ainsi se donner une avance de 3-1 dans la série. Ils auront la chance d’éliminer les Coyotes mercredi.

Kadri, qui compte neuf points depuis le début des éliminatoires, a ajouté une aide sur le but de Joonas Donskoi à mi-chemin de la deuxième période.

PHOTO JASON FRANSON, THE CANADIAN PRESS Nazem Kadri (91) marque contre le gardien Darcy Kuemper (35)

Matt Calvert (1-1), Mikko Rantanen (1-1), Cale Makar (1-1) et Matt Nieto (1-0) ont réussi les autres buts de l’Avalanche.

Nathan MacKinnon et Gabriel Landeskog ont récolté deux mentions d’aide chacun.

Le défenseur Jakob Chychrun, en deuxième période, a obtenu le seul but des Coyotes contre Philipp Grubauer, qui n’a fait face qu’à 15 tirs.

Déficients en défensive, les joueurs de Rick Tocchet ont écopé trois punitions au premier vingt et les deux dernières ont été coûteuses.

Fort d’une avance de 1-0 grâce au but de Nieto, qui a fait dévier du patin une passe de Calvert au terme d’une poussée à deux contre un, l’Avalanche a doublé son avance exactement deux minutes plus tard grâce au premier but de Kadri, 27 secondes après le début d’une punition à Brad Richardson.

Il a récidivé à 19 : 39 de la première période, et seulement 19 secondes après que le défenseur Niklas Hjalmarsson eut été envoyé au cachot pour avoir fait trébucher Kadri.