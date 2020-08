Leucan et Black Lives Matter: «Si tu ne soutiens pas la cause, la porte est là!»

(BOISBRIAND) Il y avait de l’entrain dans les corridors du Centre d’excellence Sports Rousseau samedi. C’est ce qui arrive quand un groupe un brin hétéroclite – notamment des joueurs et joueuses professionnels de hockey, des humoristes, une animatrice et une boxeuse – se retrouvent le temps d’un match de hockey pour une bonne cause.