(Toronto) Longtemps après que Brock Nelson eut touché la cible en échappée pour redonner les devants aux Islanders de New York, ses coéquipiers et lui ont coincé les Capitals de Washington dans leur territoire pendant un bon moment.

Associated Press

Cal Clutterbuck a ensuite fait dévier un tir de Jean-Gabriel Pageau derrière Braden Holtby pour briser les jambes des Capitals. C’est ce genre de séquence que l’entraîneur-chef Barry Trotz avait mis en évidence il y a deux ans, quand la formation de Washington a soulevé la coupe Stanley.

Maintenant que Trotz est de l’autre côté, ses Islanders ont battu les Capitals 5-2, vendredi soir, pour prendre les devants 2-0 dans cette série.

Les Islanders ont été fidèles au style de jeu structuré et étouffant de leur entraîneur-chef et ils ont bien répondu après avoir alloué un but dans la première minute de jeu.

« C’est de cette façon que tu gagnes. Les gars sont dévoués à donner ces efforts, a insisté Trotz. Nous n’avons pas reculé. Nous sommes restés dans notre style et nous avons obtenu le résultat souhaité. »

Étant donné que les équipes qui prennent les devants 2-0 dans une série quatre de sept l’ont emporté 86 % du temps, Trotz est en bonne position pour battre l’équipe qui l’a laissé partir plutôt que de lui donner une augmentation de salaire après qu’il eut mené les Capitals vers une première conquête de la coupe Stanley.

Trotz a déjà montré sa valeur derrière le banc des Islanders en les dirigeant vers le deuxième tour des séries l’an dernier. Ils ont gagné une autre ronde cette année, contre les Panthers de la Floride.

« Nous tentons simplement de jouer de la façon dont nous savons jouer, a dit Clutterbuck. C’est la force de notre équipe. Les Capitals ont plusieurs façons de jouer et c’est une très bonne équipe. Nous tentons simplement de nous concentrer sur nous. »

Le capitaine des Capitals, Alex Ovechkin, a obtenu un premier point depuis le retour au jeu de la LNH quand il a ouvert la marque dès la 56e seconde du match. Le Russe a ajouté un but en deuxième période, mais il a raté une occasion en or au troisième engagement, quand il a envoyé la rondelle sur le côté du filet.

Tom Wilson a été crédité de huit des 17 mises en échec des Capitals, mais un manque de discipline a nui à l’équipe, tôt au deuxième vingt : Nick Leddy a égalé le pointage durant un avantage numérique.

Les Capitals avaient écoulé avec succès leurs 14 infractions à Toronto, jusque là.

Les Islanders ont pris les devants 2-1 après que Scott Mayfield eut forcé un revirement puis repéré Matt Martin, devant le filet. Ovechkin a toutefois répliqué, 90 secondes plus tard.

Mais seulement 15 secondes après ce but, Jakub Vrana a perdu la rondelle, ce qui a mené à l’échappée de Nelson. Vrana a été laissé sur le banc pendant les 13 dernières minutes de la période.

Clutterbuck a fait 4-2 en fin de troisième tiers, puis Anders Lee a marqué dans un filet désert.

Ovechkin a marqué ses 66e et 67e buts en séries, ce qui lui a permis de se hisser seul au 20e rang de l’histoire à ce chapitre.

L’attaquant des Capitals Lars Eller revenait au jeu après une absence de trois matchs en raison de la naissance de son fils.

Le troisième duel aura lieu dimanche à midi.