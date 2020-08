Paul Stastny (26) and Reilly Smith (19) festoie après le but victorieux marqué en prolongation.

(Edmonton) Même si Reilly Smith parlait d’un bond favorable, il n’y a pas que de la chance dans les récents succès des Golden Knights de Vegas.

Associated Press

Smith a touché la cible en prolongation, Robin Lehner a bloqué 22 tirs et les Golden Knights ont défait les Blackhawks de Chicago 4-3 jeudi à Edmonton.

Avec ce gain, les Golden Knights prennent une avance de 2-0 dans leur série quart de finale de l’Association Ouest. Le troisième match aura lieu samedi.

« Nous formons un groupe assez résistant », a déclaré Smith, auteur d’un doublé dans le gain de 4-1 mardi soir.

« C’est quelque chose que nous devons apporter pendant les 60 minutes (du match). […] Il y a encore des détails à améliorer, mais nous allons prendre la victoire et essayer d’être un peu meilleurs demain. »

Dans la défaite, Patrick Kane a amassé trois mentions d’aide pendant que le gardien Corey Crawford réalisait 35 arrêts, dont 16 en troisième période.

« J’ai trouvé que les Blackhawks ont très bien joué », a affirmé Lehner, qui s’est joint aux Blackhawks l’été dernier et qui a été échangé aux Golden Knights à la date limite des transactions.

« Tout le monde dit qu’ils sont les négligés, mais vous regardez leur équipe, l’expérience, le talent ; c’est Jonathan Toews et Patrick Kane sur la patinoire. On parle de beaucoup d’habiletés et de joueurs faisant partie de l’élite mondiale. Quand ils ont des occasions, c’est difficile », a ajouté Lehner.

Il s’agissait déjà du troisième match à nécessiter une période additionnelle depuis le début de la ronde initiale.

Le Lightning de Tampa Bay a défait les Blue Jackets de Columbus pendant la cinquième période de prolongation, mardi, et les Bruins de Boston ont vaincu les Hurricanes de la Caroline lors de la deuxième période de prolongation mercredi.

Smith a mis fin au duel à 7:13 de la première période supplémentaire.

« Il est revenu de la pause et joue avec beaucoup de confiance, beaucoup d’énergie. Il est en santé », a noté l’entraîneur-chef des Golden Knights, Peter DeBoer, au sujet de Smith.

« Il est au cœur de beaucoup de jeux pour nous, et d’importants jeux. »

Paul Stastny a marqué le premier but du match pour les Golden Knights à 10 : 44 de la période initiale, après du travail acharné de la part de Smith et de Jonathan Marchessault profondément en zone adverse.

« Il se fait remarquer tous les soirs », a déclaré Smith en parlant de Stastny. « Il fait tout, et c’est donc agréable qu’il soit récompensé. »

Tomas Nosek a porté la marque 2-0 un peu moins de cinq minutes plus tard.

Les Blackhawks ont effacé ce recul grâce à des buts des recrues Kirby Dach et Dominik Kubalik en un peu moins de neuf minutes au deuxième vingt.

Mark Stone a redonné l’avance aux Golden Knights avec 2 : 40 à jouer à la période, mais Dylan Strome a riposté alors qu’il ne restait que 13,6 secondes à l’engagement.

« Je pense que nous avons offert un meilleur jeu d’ensemble aujourd’hui », a analysé Strome, qui a vu l’un de ses tirs frapper la barre horizontale tôt en prolongation.

« Nous avons fait du bon travail pour contenir leurs attaquants à l’entrée de notre zone et pour donner un peu plus de temps à nos défenseurs. Nous devons continuer de jouer de cette façon et nous préparer pour le prochain match. »

Premiers au classement général de l’Association Ouest grâce à leurs trois victoires lors du tournoi de classement, les Golden Knights espèrent gagner une ronde éliminatoire pour la première fois depuis 2018.

Cette année-là, ils s’étaient inclinés en grande finale contre les Capitals de Washington, avant de subir l’élimination aux mains des Sharks de San Jose en sept matchs lors de la ronde initiale au printemps de 2019.

Les Golden Knights étaient privés de Max Pacioretty, leur meilleur pointeur en saison régulière, qui n’a rejoint son équipe dans la ville-pôle d’Edmonton que la semaine dernière.

Par ailleurs, ils ont terminé la rencontre sans Nosek, qui a effectué sa dernière présence sur la patinoire avec trois minutes et demie à jouer à la deuxième période.