Le Canadien de Montréal commencera ce soir sa série quart de finale de l’Association de l’Est face aux Flyers de Philadelphie et l’entraîneur-chef Claude Julien est prêt à toute éventualité si jamais le match devait être reporté en raison du retard dans l’horaire du jour.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse canadienne

Mardi, la rencontre prévue entre les Bruins de Boston et les Hurricanes de la Caroline a été remise au lendemain matin puisque le duel entre le Lightning de Tampa Bay et les Blue Jackets de Columbus s’est terminé à mi-chemin de la cinquième période supplémentaire.

Horaire fluide

Le match entre les Bruins et les Hurricanes a donc finalement commencé à 11 h, mercredi. Les Islanders de New York et les Capitals de Washington ont rendez-vous à compter de 15 h. Le duel entre le Canadien et les Flyers est prévu pour 20 h.

Depuis que nous sommes ici (à Toronto), nous devons nous ajuster à toutes sortes de choses, a rappelé Julien mercredi. Il n’y a rien qui garantit que nous allons jouer ce soir parce qu’il y a deux autres matchs. Si les deux vont en prolongation, il est possible que nous ne jouions pas. Nous allons nous ajuster en conséquence. La clé, c’est que si vous êtes bien préparés, que le match soit ce soir ou demain matin, ça ne changera pas grand-chose. Claude Julien

Julien s’attend à une série difficile face aux Flyers. Il répète depuis quelques jours que les Flyers constituent l’équipe qui l’impressionne le plus depuis le début de la relance.

Les Flyers ont gagné leurs trois rencontres de classement, remportant la première tête de série dans l’Est. De son côté, le Canadien a éliminé les Penguins de Pittsburgh en quatre parties en série de qualification.

Ce sera un autre gros défi pour nous. Claude Julien

« Nous sommes confiants depuis le début, a insisté Julien. Nous pensions être capables de patiner avec les Penguins. Nous les respections, sans avoir peur de perdre. C’est la même chose avec les Flyers.

Alain Vigneault ne sous-estime pas le Canadien

Du côté des Flyers, l’entraîneur-chef Alain Vigneault a rappelé que le Canadien n’était pas à prendre à la légère même si son équipe peut sembler avoir l’avantage sur papier.

PHOTO D'ARCHIVES MATT SLOCUM, AP Alain Vigneault lors d’un entraînement des Flyers à Philadelphie avant le départ pour Toronto et le tournoi éliminatoire de la Coupe Stanley.

« Les Penguins avaient (Sidney) Crosby et (Evgeni) Malkin et n’ont pas été en mesure d’établir un avantage, a-t-il noté. L’expérience, les gardiens, la défensive, la ligne de centres… en fin de compte, les joueurs doivent se présenter sur la patinoire et jouer.

Ce sera une vraie bataille. Le hockey des séries, c’est du hockey dur, serré et compétitif. Alain Vigneault

Vigneault n’a pas confirmé si l’attaquant Jakub Voracek et le défenseur Shayne Gostisbehere seront en uniforme. Gostisbehere a participé seulement au dernier match de la ronde de classement et Vigneault lui a préféré Robert Hagg lors des deux premières rencontres. Voracek a raté la troisième partie en raison d’un problème dont la nature n’a pas été dévoilée.

Le deuxième match de la série au meilleur de sept rencontres aura lieu vendredi, à 15 h.