Les Capitals infligent une troisième défaite de suite aux Bruins

(Toronto) T. J. Oshie et Tom Wilson ont touché la cible, Braden Holtby a effectué 30 arrêts et les Capitals de Washington ont défait les Bruins de Boston 2-1 en clôture de leur tournoi à la ronde de la LNH, dimanche après-midi. Ils affronteront donc au premier tour éliminatoire dans l’Est les Islanders de New York, et leur ex-entraîneur Barry Trotz.