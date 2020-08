Est-ce que les Flames de Calgary vont affronter un autre adversaire privé de joueurs importants pendant les présentes séries éliminatoires ? Ou est-ce que les Stars de Dallas seront de retour avec un arsenal complet ?

Donna Spencer

La Presse canadienne

À défaut d’offrir des réponses définitives, le premier match de la série quatre de sept mardi soir à Edmonton fournira des indices.

Ni le centre étoile Tyler Seguin, ni le gardien régulier Ben Bishop n’ont participé à la victoire de 2-1 des Stars, en tirs de barrage, dimanche contre les Blues de St. Louis.

Bishop est inactif depuis une semaine. Le gardien format géant a bloqué 28 des 32 tirs auxquels il a fait face dans une défaite de 5-3 contre les Golden Knights de Vegas lors du premier match des Stars pendant la ronde de qualification de l’Association Ouest. Il n’a pas participé aux deux suivants.

Seguin n’a récolté aucun point contre les Golden Knights avant d’être blanchi, comme le reste de ses coéquipiers, dans un revers de 4-0 contre l’Avalanche du Colorado.

L’entraîneur-chef Rick Bowness a fait savoir que les deux joueurs seront en mesure d’affronter les Flames, mardi, mais il n’a rien confirmé.

« Tout le monde est en santé. Tout le monde a complété l’entraînement, et nous verrons ce que demain nous réserve », a répondu Bowness lors d’une visioconférence lundi.

Il a identifié son gardien partant pour le match de mardi. Mais lorsqu’il s’est fait demander s’il s’agissait de Bishop, il a refusé de répondre.

Les Flames ont atteint le premier tour des séries éliminatoires après avoir éliminé les Jets de Winnipeg en quatre parties lors de leur série au meilleur de cinq matchs.

Ils ont dominé une formation privée du centre étoile Mark Scheifele et de l’ailier Patrik Laine, blessés lors du premier match, par un score cumulatif de 16-6.

« Chaque fois que vous pouvez vaincre une équipe et accéder au tour suivant, votre groupe gagne en confiance », a déclaré le défenseur Mark Giordano lundi.

PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE

« Tout au cours de l’année, nous vous avons dit à quel point nous croyons que nous sommes mieux bâtis pour les séries éliminatoires. Je pense que nous avons montré une partie de ce potentiel en gagnant notre série de qualification. »

Geoff Ward, l’entraîneur-chef des Flames, n’a pas annoncé que Cam Talbot serait son partant jusqu’au premier match face aux Jets, dans le but de créer un doute au sein de la formation manitobaine.

Or, voilà qu’il reçoit une médecine semblable compte tenu du fait qu’Anton Khudobin vient d’effectuer deux départs consécutifs devant les buts des Stars.

« Peu importe qui sera le gardien, nous allons tenter de déployer le même style de jeu », a fait remarquer Ward. « Nous n’avons pas un plan de match spécifique pour un gardien par rapport à l’autre. »

PHOTO JEFF MCINTOSH, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Geoff Ward

« Nous voulons leur compliquer la tâche le plus possible », a renchéri Ward en faisant allusion aux gardiens des Stars. « Nous voulons les forcer à effectuer des deuxièmes et troisièmes arrêts, comme vous voudriez le faire dans n’importe quelle série et contre n’importe quel autre gardien. »

Les Stars ont un style plus éreintant que les Jets. Avec 174 buts concédés avant la pause du 12 mars, ils n’étaient surpassés à ce chapitre que par les Bruins de Boston (167) dans toute la Ligue nationale.

Toutefois, les Stars ont été doublés 10-5 au chapitre des buts marqués pendant la ronde de classement, en route vers un dossier d’un gain et deux revers.

« Nous sommes satisfaits de notre situation actuelle », a déclaré l’attaquant Jamie Benn. « Nous avons confiance en notre groupe de joueurs. La défensive va gagner des matchs pendant les séries éliminatoires et c’est sur cet aspect que nous allons nous concentrer. »