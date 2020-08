Alexis Lafrenière aboutira donc chez les Rangers de New York !

Mathias Brunet

La Presse

Les « Blue Shirts », un club en reconstruction depuis deux ans, ont remporté la loterie de la LNH lundi soir et ils repêcheront au premier rang en octobre. Selon presque tous les observateurs, Lafrenière constituera la premier choix.

« On est déçus d’avoir été éliminés par les Hurricanes de la Caroline, mais chaque fois que tu peux repêcher au premier rang, c’est excitant, a déclaré l’entraîneur des Rangers, Jeff Gorton, après avoir appris la bonne nouvelle. (Alexis Lafrenière) a beaucoup de talent et il est très compétitif. Il entraîne les autres dans son sillon. On cherche toujours des joueurs comme lui. »

Les Rangers, dont la reconstruction semblait accélérée cet hiver, sont déjà forts à l’aile avec Artemi Panarin, candidat au trophée Hart remis au joueur le plus utile à son équipe, Kaapo Kakko, deuxième choix au total l’an dernier, et l’attaquant de puissance Chris Kreider, 24 buts en 63 matchs.

Les deux premiers centres, Mika Zibanejad et Ryan Strome, sont encore dans la force de l’âge, la défense est revampée et efficace, la relève à Henrik Lundqvist semble assurée avec Igor Shesterkin. Bref, les jeunes Rangers seront encore plus redoutables avec Alexis Lafrenière.

New York n’a jamais repêché au premier rang. Kaapo Kakko (deuxième en 2019) a constitué le seul choix parmi le top 3 de leur histoire.

Lafrenière a amassé 112 points en 52 matchs cet hiver avec l’Océanic de Rimouski, et dix points en cinq matchs au Championnat mondial junior.