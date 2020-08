Chris Tanev (8) a marqué le but gagnant alors qu’il n’y avait que 11 secondes d’écoulées en surtemps.

Chris Tanev marque en prolongation et les Canucks éliminent le Wild

(Edmonton) Les Canucks de Vancouver ont effacé trois retards pour vaincre le Wild du Minnesota 5-4 en prolongation, vendredi soir.

Dean Bennett

La Presse canadienne

Chris Tanev a décoché un tir des poignets de la pointe qui s’est faufilé dans le filet alors qu’il n’y avait que 11 secondes d’écoulées en surtemps.

La formation de Vancouver a gagné cette série 3-1 et elle accède aux quarts de finale de l’Association Ouest pour une première fois depuis 2015.

Le défenseur recrue Quinn Hughes a récolté un but et une aide pour les Canucks. Tanner Pearson, Brandon Sutter et Bo Horvat ont aussi fait bouger les cordages.

Eric Staal, Luke Kunin, Nico Sturm et Joel Eriksson Ek ont touché la cible pour le Wild.

L’équipe du Minnesota devait se débrouiller sans les services du défenseur Ryan Suter, qui n’était pas de la formation après avoir joué pendant de longues minutes lors des trois premiers duels.

Le gardien Alex Stalock a effectué 26 arrêts devant la cage du Wild.

Jacob Markstrom, qui a rendu possible cette apparition des Canucks en séries en raison de son jeu en saison, a repoussé 24 des 28 rondelles dirigées vers lui. Il s’est toutefois battu avec les tirs pendant toute la soirée, allouant notamment deux buts d’un angle restreint.