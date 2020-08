(Toronto) Les Penguins de Pittsburgh devront gagner vendredi après-midi pour sauver leur saison, et une partie de la responsabilité reviendra à Tristan Jarry.

Guillaume Lefrançois

La Presse

L’entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan, a annoncé que Jarry serait son gardien partant pour le quatrième match de la série contre le Canadien.

Matt Murray, gagnant de la Coupe Stanley en 2016 et en 2017, laisse donc son poste à Jarry, qui n’a aucune expérience en séries, mais qui lui a été supérieur pendant la saison.

En 31 départs, Jarry a en effet montré une fiche de 20-12-1, une moyenne de 2,43 et une efficacité de, 921.

Murray a quant à lui obtenu 38 départs, et a présenté un dossier de 20-11-5, une moyenne de 2,87 et une efficacité de, 899.

Statistiquement, Murray présente de meilleurs chiffres depuis le début de la série (moyenne de 2,50 et efficacité de, 914), mais il ne dégageait pas une grande confiance et s’est montré généreux sur les retours de tirs, notamment.

Interrogé à savoir s’il était à l’aise d’envoyer un gardien sans expérience des séries dans une situation aussi corsée, Sullivan n’a pas bronché. « Nous avons pleinement confiance en nos deux gardiens », a-t-il répondu.

Jarry n’a qu’un an de moins que Murray, mais son développement a été plus tardif, et il ne compte que 57 départs d’expérience dans la LNH.

Cela dit, Murray n’avait pas non plus d’expérience en séries quand Sullivan lui a confié le filet lors des séries 2016. Ça n’a pas empêché les Penguins de remporter la Coupe Stanley.

Pittsburgh risque une élimination rapide pour une deuxième année de suite. L’an passé, les Penguins ont été balayés en quatre matchs par les Islanders au premier tour, tandis que l’année précédente, ils ont été sortis au deuxième tour. La bande à Sidney Crosby a perdu les deux derniers matchs où elle risquait l’élimination. En 2017, par contre, l’équipe avait remporté deux fois des matchs no 7, en route vers la Coupe Stanley.

« On croit en notre groupe. Ce groupe a accompli beaucoup et a vécu les deux côtés. Les joueurs comprennent ce qui se passe et où on en est », a rappelé Sullivan.