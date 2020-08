(Toronto) Les Flyers de Philadelphie ont joué comme l’équipe qui tentait de montrer qu’elle était la meilleure de l’Association Est avant l’interruption de la saison en raison de la pandémie de COVID-19.

Associated Press

Alors que le hockey est maintenant de retour, les Flyers le sont peut-être finalement. Une autre victoire et ils obtiendront le premier rang de l’Est à la première saison d’Alain Vigneault derrière le banc.

« J’aime notre éthique de travail. J’aime la façon dont nous essayons de jouer intelligemment », a dit Vigneault.

La formation de Philadelphie était intelligente et rude jeudi contre les Capitals de Washington. Scott Laughton a réussi un doublé et Travis Sanheim a ajouté un but dans un gain de 3-1 des Flyers.

Laughton a terminé sa soirée de travail avec deux buts et une aide. Kevin Hayes s’est fait complice des trois filets des siens alors que Travis Konecny a récolté deux assistances.

« Ils constituent assurément notre meilleur trio en ce moment », a observé Vigneault.

Les Flyers ont remporté 11 de leurs 12 dernières parties si on remonte au 18 février. Ce sont toutefois les deux victoires pendant le tournoi à la ronde de la LNH qui font croire à l’équipe qu’elle peut se rendre loin.

En plus des Capitals, les hommes de Vigneault ont vaincu les Bruins de Boston lors de ce tournoi de positionnement dans l’Est et ils ne peuvent plus terminer plus bas que le deuxième échelon.

Les Flyers croiseront le fer avec le Lightning de Tampa Bay, samedi. Le gagnant de ce duel se hissera au premier rang de l’Est en vue des séries.

« Pour le moment, ça va bien », a affirmé Hayes.

Vigneault, qui a déjà mené les Rangers de New York et les Canucks de Vancouver vers une finale de la Coupe Stanley, a pris les bonnes décisions à sa première saison comme entraîneur-chef des Flyers. L’avenir s’annonce soudainement rose pour une équipe qui n’a pas remporté les grands honneurs depuis 1975.

Brian Elliott a stoppé 16 lancers pour aider les Flyers à rester parfaits contre les Capitals cette saison (4-0-1). Alex Ovechkin n’a d’ailleurs pas été en mesure de toucher la cible contre eux en 2019-20.

« Nous cherchons encore à enclencher cette vitesse de plus que nous avons, a indiqué l’attaquant des Capitals T. J. Ohsie. Ces matchs servent au positionnement, mais ils servent aussi à amener notre jeu au niveau qu’il doit être. »

Laughton a ouvert le pointage en première période lorsqu’il a profité d’un revirement pour déjouer Braden Holtby. Le deuxième but de Laughton a porté la marque à 3-0 au dernier tiers.

Hayes a connu le premier match éliminatoire de trois points de sa carrière.

Travis Boyd a répliqué pour les Capitals, qui montrent un dossier de 0-2 depuis le début du tournoi à la ronde.

La formation de Washington va se mesurer aux Bruins, samedi.