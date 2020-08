(Toronto) Le suspense est insoutenable. Claude Julien a laissé entendre mardi qu’il songeait à effectuer des changements à ses trios. À son très bref point de presse mercredi, il n’a pas voulu les annoncer.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Julien a indiqué aux journalistes présents à la visioconférence qu’il s’agirait de « décisions d’avant-match ».

De son côté, le compte Twitter du Canadien n’a rien dévoilé au sujet de l’entraînement. Les médias doivent citer le Canadien puisque les entraînements ne sont pas ouverts aux journalistes en vertu de la politique médiatique de la LNH pour la reprise du jeu. Seuls quelques journalistes engagés par la ligue ont accès aux entraînements, à l’exclusion de tout journaliste indépendant.

Les Penguins de Pittsburgh, cependant, ne seront pas nécessairement pris de court, puisque les membres du personnel peuvent jeter un œil sur les entraînements des autres équipes. Les 12 équipes de l’Association de l’Est patinent toutes au même centre d’entraînement en banlieue de Toronto, centre qui fait partie de la zone sécurisée.

Bref, la composition des trios sera une surprise pour les amateurs et les journalistes mercredi soir, mais si les Penguins avaient un espion dans la place, ils pourront s’y préparer !

« On se concentre surtout sur nos propres choses, a indiqué Mike Sullivan, lors de son point de presse de mercredi midi. Pas qu’on ne porte pas attention à ce que le Canadien fait. Mais on va regarder certaines confrontations et on fera des ajustements au besoin. »

Pour la première fois de la série, le Canadien aura l’avantage à domicile et aura donc droit au dernier mot pour les changements de joueurs.

La série est égale 1-1.

En attente du déblocage

Chez les Penguins, Mike Sullivan a dit vouloir s’assurer que ses joueurs ne prennent pas de mauvais plis dans l’espoir de marquer plus de buts.

La bande à Sidney Crosby n’a marqué que quatre fois en sept périodes contre Carey Price (le dernier but, lundi, était dans un filet désert).

« L’important, c’est de continuer à bien protéger la rondelle. On ne doit pas devenir une équipe à risque parce qu’on ne marque pas beaucoup », a exprimé l’entraîneur-chef des Penguins.

Parlant d’attaque, Sullivan a aussi indiqué s’attendre à plus de son troisième trio, formé de Jared McCann, Patrick Marleau et Patric Hornqvist. Les trois n’ont toujours pas de point à forces égales dans la série.

« On pense qu’ils peuvent avoir un plus grand impact. C’est notre discussion avec ce trio. On espère qu’ils iront dans la bonne direction », a dit Sullivan.